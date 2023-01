Drugi Dżentelmen Doug Emhoff odwiedzi Kraków i Auschwitz

Ambasada RP w USA zaprosiła we wtorek publicystkę "New Yorkera" Mashę Gessen do złożenia wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, by "dowiedziała się więcej o nazistowskich niemieckich obozach śmierci, Holokauście i milionach zamordowanych podczas II wojny światowej"