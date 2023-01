Grzegorz Bierecki punktuje opozycję: traktowaliście Lotos jak własną skarbonkę

Bezwartościowe wyliczenia, nietrafione argumenty i niepoważna pyskówka okraszona potwarzami i atakami personalnymi. Tak wyglądała debata na temat połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos w wykonaniu posłów KO. „Mamy do czynienia z prezesem Obajtkiem, który znakomicie prowadzi to przedsiębiorstwo i któremu należy się szacunek” – mówił Grzegorz Bierecki kontrując personalne wycieczki ze strony polityków senackiej większości.

W czwartek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki przedstawił podczas obrad Senatu informację na temat prawidłowości procesu negocjacji, zmian warunków i ostatecznego kształtu połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos wraz ze sprzedażą dotychczasowych składników majątkowych obu spółek.

Po przejęciu Grupy Lotos i PGNiG, a wcześniej Energi, Grupa Orlen stała się jednym ze 150 największych podmiotów na świecie i będzie w stanie realnie konkurować na międzynarodowych rynkach; konsolidacja ta to polska racja stanu – podkreślał Maciej Małecki.

Odpowiedzią polityków Koalicji Obywatelskiej były populistyczne hasła i wypowiedzi oraz wyliczenia ekspertów, choć ci ostatni sami przyznawali, że nie dysponowali pełnymi danymi na temat fuzji.

Istotę debaty w wykonaniu senatorów KO spuentował Grzegorz Bierecki (PiS). - Akceptujecie nierzetelne argumenty, które przedstawiają quasieksperci. To nie są eksperci niezależni. To nie jest coś, na czym można opierać twierdzeń szkodzących polskiej firmie giełdowej – mówił senator PiS przypominając, że atakowany jest wyjątkowo ważne i cenne polskie przedsiębiorstwo, gdy za naszymi granicami trwa wojna.

Bierecki zauważył, że problemem senatorów KO nie są wcale korzyści czy straty płynące z połączenia. Chodzi o realizację własnych interesów polityków KO. Jaki problem omawiany jest na tej sali? Chodzi Wam o to, aby nie było tego połączenia. Żeby ten Lotos dalej był odrębnym przedsiębiorstwem. A kto z tego korzystał? Pytałem przecież pana ministra o karuzele VAT-owskie wokół Lotosu. Pytałem o zaangażowanie w te karuzele obecnych posłów KO podając konkretne nazwiska. PKN Orlen musiał zrobić 92 miliony złotych rezerw na podatki, które musi zapłacić z powodu wyłudzeń karuzeli VAT-owskiej – mówił Grzegorz Bierecki. - W Gdańsku ten Lotos rzeczywiście był dla Platformy Obywatelskiej miejscem radosnym. Czerpaliście z tych środków Lotosu pełną garścią. Długo można opowiadać o sponsorowaniu przez Lotos wydarzeń, w które angażowali się prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Wyście traktowali ten Lotos jak własną skarbonkę – dodawał senator PiS.

Bierecki nie pominął także wycieczek osobistych, których dopuszczali się przedstawiciele KO. - Mamy do czynienia z prezesem Obajtkiem, który znakomicie prowadzi to przedsiębiorstwo i któremu należy się szacunek. Nie można tego człowieka znieważać. Myślę że pan prezes Obajtek jeszcze wiele dobrego dla Polski zrobi – mówił.

Obalając kolejne argumenty polityków rządzącej senatem większości, Bierecki zwrócił również uwagę na kwestię doboru saudyjskiego partnera, w którego ręce trafiła część rafinerii. Dużo było na temat Saudyjczyków, jacy to oni są prorosyjscy. A ja chciałem przypomnieć jedną ważną rzecz – otóż Arabia Saudyjska w sposób niebywały przyczyniła się do upadku Związku Radzieckiego. To reaganowski program, którego autorem był Polak John Lenczowski, który pracował w administracji Reagana. On właśnie wymyślił, że aby uniemożliwi Rosji finansowanie zbrojeń, należy obniżyć ceny ropy. Takie porozumienie zawarli wtedy Amerykanie z Saudyjczykami, a to było niezwykle istotne dla upadku Związku Radzieckiego. W świetle tego faktu przypisywanie Saudyjczykom prorosyjskości jest mocno naciągane – mówił senator PiS.

W czerwcu 2022 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos po spełnieniu wyznaczonych przez KE środków zaradczych. W lipcu 2022 r. fuzję zaakceptowali akcjonariusze Grupy Lotos i PKN Orlen. W każdej z grup za połączeniem było ponad 98 procent głosów. PKN Orlen sfinalizował przejęcie Grupy Lotos 1 sierpnia 2022 r. poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

Zespół wGospodarce.pl