Reanimacja NFZ. Będzie kolejny zastrzyk gotówki?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że w wyniku rozmów z ministrem finansów Andrzejem Domańskim uzgodniono przekazanie dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł.

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Resort zdrowia poinformował w komunikacie, że w wyniku rozmów uzgodniono działania zmierzające do przekazania dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł.

„Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku” - przekazało ministerstwo.

NFZ dostał łącznie 32 mld zł

Również w ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi. Łącznie dotychczasowa dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła 32 mld zł.

W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, luka finansowa w NFZ wyniesie w 2026 r. 23 mld zł.

Morawiecki: horror w służbie zdrowia trwa!

Horror w służbie zdrowia trwa! Lekarze odsyłają chorych na raka do domu, szpitale przesuwają pilne operacje, pieniędzy w NFZ nie ma, a na przyszły rok już brakuje 23 mld zł! Ten rząd zagraża życiu Polaków - komentuje sytuację w służbie zdrowia Mateusz Morawiecki.

Sójka: Bareja by się nie powstydził

Ministerstwo Zdrowia w końcu wdraża plan naprawczy. Czuć klimat tamtych lat. Bareja by się nie powstydził. Jeszcze tylko pochód pierwszomajowy i palma z plastiku. „Zdrowie wasze w naszych rękach!” - komentuje posunięcia resortu zdrowia była szefowa MZ Katarzyna Sójka.

