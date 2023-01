Duda zapewnia bezpieczeństwo Polakom

Naszym absolutnym obowiązkiem jest zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym obywatelom i ten proces cały czas realizujemy, podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas briefingu w Davos.

Prezydent Duda podczas briefingu w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odnosił się do wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa.

Jak podkreślił, Polska realizuje swoje zobowiązania z nawiązką i wskazał, że nasz kraj wyda prawdopodobnie 4 proc. swojego PKB na obronność. Jak dodał, nasz kraj kupuje czołgi z USA i Korei Południowej, a także samoloty i wyrzutnie rakiet.

W niedługim czasie spodziewamy się dostawy pierwszych wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS razem z rakietami” - mówił. „To jest kosztowne, ale w sposób oczywisty wzmacnia nasze bezpieczeństwo i inni to widzą. Polska jest tutaj postrzegana jako lider poważnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, dodał prezydent.

My, jako politycy polscy uważamy, że naszym absolutnym obowiązkiem jest zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym obywatelom i ten proces cały czas realizujemy, wzywając do wsparcia w tym zakresie naszych sojuszników, co spotyka się ze zrozumieniem. Mam nadzieję, że to wszystko znajdzie swoją odpowiedź także podczas zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, mówił Andrzej Duda.