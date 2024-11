Już jesteśmy „pod tarczą”!

Oficjalnie otwieramy bazę amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie, która będzie - tak jak i armia Stanów Zjednoczonych - broniła wolności i bezpieczeństwa świata. Od momentu, kiedy w Polsce stanie amerykańska baza tarczy antyrakietowej, cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów - powiedział w środę w Redzikowie prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że to symbol relacji polsko-amerykańskich.

W środę odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia bazy w Redzikowie. W ceremonii wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski oraz przedstawiciele USA i NATO.

Prezydent Duda podkreślił, że otwarcie bazy w Redzikowie to dla niego bardzo ważna, symboliczna i wzruszająca uroczystość.

Dodał, że po raz pierwszy usłyszał o planach budowy amerykańskiej bazy w Polsce w 2008 roku, kiedy był najmłodszym ministrem w kancelarii ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Duda powiedział, że Lech Kaczyński podkreślał, jak ważna dla bezpieczeństwa Polski jest idea budowy amerykańskiej bazy. Prezydent podkreślił też rolę byłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w przygotowywaniu tej amerykańskiej inwestycji.

Prezydent dodał, że Lech Kaczyński mówił mu, że amerykańskie rakiety nie będą broniły Polski, bo będą to rakiety do obrony przed pociskami balistycznymi i tak naprawdę będą chroniły tereny daleko od Polski przed rakietami potencjalnie wystrzelonymi np. z Iranu. „Ale to będzie amerykańska baza rakietowa, w której będą amerykańskie tajemnice wojskowe, w której będą jedne z największych sekretów Stanów Zjednoczonych i której Stany Zjednoczone będą strzegły” - dodał Duda, przywołując rozmowę z Lechem Kaczyńskim.

Prezydent: USA są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i całego NATO _

Podczas środowej uroczystości oficjalnego otwarcia bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie prezydent Duda przypominał polską historię, wskazując, że często zdarzało, iż ”byliśmy porzucani przez naszych sojuszników i porzucani na pastwę agresorów„. Jednocześnie - jak wskazywał - Stany Zjednoczone zawsze były traktowane przez Polaków jako kraj sojuszniczy, dlatego też amerykańscy żołnierze byli witani jak przyjaciele.

„Dlatego powtórzę jeszcze raz to, co w zaciszu gabinetów mówiłem przez ostatnie lata do prezydentów Stanów Zjednoczonych i do amerykańskich generałów, i admirałów, z którymi miałem przyjemność rozmawiać: jeżeli gdzieś na świecie jest ktoś niezadowolony, że ma u siebie żołnierzy amerykańskich i amerykańską bazę - to przyjedźcie do nas, my serdecznie zapraszamy, przenieście się, my zawsze będziemy witać was z radością” - powiedział prezydent.