Prezydent w Lublinie: Trójmorze ma ogromny potencjał

Dekada Inicjatywy Trójmorza to dekada strategicznych projektów infrastrukturalnych - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Jak podkreślił, inwestycje m.in. w budowę wspólnych dróg, zintegrowały Europę Wschodnią, „tak jak nigdy wcześniej”.

W środę w Lublinie prezydent bierze udział w inauguracji piątej edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza. Jest to spotkanie przedstawicieli rządów i samorządów państw Trójmorza, czyli inicjatywy zrzeszającej 13 państw Europy Środkowej, położonych między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, a także partnerów strategicznych: Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz regionów partnerskich z Ukrainy i Mołdawii.

Ogromny potencjał Trójmorza

W wystąpieniu otwierającym Kongres Duda podkreślił, że koncepcja tej współpracy zbiegła się w czasie z początkiem jego prezydentury. Przyznał, że ideą, która mu przyświecała przez lata trwania inicjatywy, była współpraca na wszystkich możliwych poziomach.

„Widząc ogromny potencjał, jaki drzemie w centrum i na wschodzie Europy wiedzieliśmy, że nasza siła będzie pochodziła z dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale tym, co trzeba było wtedy przełamywać, były bariery” - zauważył prezydent.

Jak dodał, Inicjatywa Trójmorza miała zakończyć podział Europy na wschodnią i zachodnią, który przebiegał po linii tzw. żelaznej kurtyny.

Podkreślił, że kluczowa w rozwoju inicjatywy była zintegrowana infrastruktura, która połączyła południe Europy z krajami bałtyckimi. „Potrzebujemy sprawnej komunikacji, dobrych dróg, połączeń. Czas pokazał, że one są potrzebne nie tylko do transportu towarów, turystów, ale też są potrzebne do tego, żeby transportować czołgi, żeby mogły szybko być relokowane jednostki wojskowe w sytuacji niebezpieczeństwa” - zauważył Andrzej Duda.

„Dekada Inicjatywy Trójmorza to dekada konkretnych strategicznych projektów infrastrukturalnych, które zbliżyły kraje basenów Morza Adriatyckiego, Bałtyckiego i Czarnego, tak jak nigdy wcześniej jeszcze nie było, m.in. dzięki budowie tras” - podkreślił.

Jako przykłady projektów, które „tworzą i wzmacniają wspólnotę europejską” wymienił m.in. budowane i częściowo zrealizowane drogi północ-południe Via Carpatia, Via Baltica, S7, S3 i linii kolejowej Rail Baltica. „Udało nam się dzięki temu wzmocnić możliwości przepływu ludzi, towarów i usług. Dzięki tym i wielu innym rozwiązaniom stworzyliśmy też dogodne warunki inwestycyjne, które wraz z obiecującymi prognozami gospodarczymi sprawiają, że stajemy się niezwykle istotnym punktem na mapie nie tylko handlowej, ale także i inwestycyjnej w Europie” – powiedział.

Jeden z najszybciej rozwijających się regionów świata

Stwierdził, że szeroko pojęty region Trójmorza jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów na świecie z prognozowanym 35-procentowym wzrostem PKB do 2030 r. Zdaniem prezydenta zainteresowanie formatem wzrasta i coraz więcej państw chce tutaj inwestować w Europie Środkowo-Wschodniej. „Stworzyliśmy atrakcyjny format, który stanowi przykład działania dla innych” – podkreślił.

Jak powiedział, kontakty polityczne nawiązane w ramach Inicjatywy Trójmorza ułatwiły współpracę po rosyjskim ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 r.

„Ten format ma swoje znaczenie dla budowy naszej pomyślności, ale też praktycznej budowy naszego bezpieczeństwa” – powiedział.

Prezydent przypomniał ponadto, że na 28-29 kwietnia 2025 r. w Warszawie zaplanowano 10. Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Wyraził nadzieję, że towarzyszące mu rozmowy polityczne i forum gospodarcze „będą skutkowały nowymi inwestycjami i szansami” dla gospodarki Polski i całego regionu Trójmorza.

Do Sieci Regionów Trójmorza dołączy Mołdawia

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podczas inauguracji kongresu powiedział, że 27 samorządów z 7 państw należy do Sieci Regionów Trójmorza, a podczas kongresu w środę przystąpi do niej kolejny samorząd z Mołdawii.

„Udało nam się stworzyć płaszczyznę do pogłębiania współpracy gospodarczej, podpisać wiele cennych umów w obszarze transportowym oraz współpracy klastrów” – powiedział.

Podczas tegorocznej edycji kongresu – powiedział marszałek – przedstawiciele samorządów rozszerzą współpracę na wzajemne poznawanie dziedzictwa historycznego, współpracę skansenów i powołanie Sieci Turystycznej Trójmorza.

Stawiarski podał, że w kongresie uczestniczy prawie 1500 samorządowców, ekspertów, naukowców, młodych liderów, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych z 29 krajów m.in. z Włoch, Francji, Anglii, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgier, Grecji, Demokratycznej Republiki Konga, Stanów Zjednoczonych, Ugandy i Ukrainy. „Od czasu rosyjskiej agresji jeszcze silniej pielęgnujemy nasze więzi z ukraińskimi sąsiadami” – dodał.

Zdaniem marszałka kraje Trójmorza nie są alternatywą, ale wspomożeniem dla Unii Europejskiej, a inicjatywa wzmacnia polskie i środkowoeuropejskie bezpieczeństwo.

O Samorządowym Kongresie Trójmorza

Piąty Samorządowy Kongres Trójmorza potrwa do czwartku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o odbudowie Ukrainy, bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu dezinformacji wykorzystaniu sztucznej inteligencji w biznesie i nauki w medycynie, wezmą udział w seminarium o kobietach w biznesie, podsumują ostatnie 10 lat Inicjatywy Trójmorza i podpiszą deklarację w sprawie utworzenia Sieci Turystycznej Trójmorza. W kolejnych dniach zaplanowano także spotkania poświęcone bezpieczeństwu i przeciwdziałaniu dezinformacji.

Wydarzeniu towarzyszy Forum Gospodarcze dla przedsiębiorców, sesja naukowa i Wschodni Kongres Młodych Liderów. Organizatorem kongresu jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 13 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Trójmorze jako format międzynarodowy zostało zawiązane w 2015 r. przez prezydentów Polski i Chorwacji. W ramach Inicjatywy zrealizowano kilka programów infrastrukturalnych, w tym np. gazowy interkonektor między Polską a Litwą.

PAP, sek

