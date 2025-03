Wydatki na wojsko. Prezydent chce zmiany konstytucji

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że złożył u marszałka Sejmu projekt poprawki do konstytucji odnoszący się do poziomu wydatków na obronność i mający wpisać do ustawy zasadniczej co najmniej 4 proc. PKB jako obowiązkowy próg tych wydatków.

„Najważniejsze jest, aby nasze bezpieczeństwo była stale umacniane i dlatego, w związku z tym, że mamy konsensus dziś na scenie politycznej, uważam, że musi być to umocnione również od strony prawnej, dlatego zdecydowałem się przygotoać i złożyłem dziś do marszałka Sejmu poprawkę do konstytucji, która wpisuje 4 proc. wydatków w odniesieniu do naszego PKB jako obowiązek co najmniej 4 proc. rocznie na obronność, aby było wydawane w Polsce” - oświadczył prezydent Duda.

Prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, wysłucha też w Sejmie informacji premiera Donalda Tuska o sytuacji międzynarodowej.

„Mam takie wewnętrzne poczucie, że działamy tutaj razem. Pan premier porusza się w przestrzeniach europejskich, ja poruszam się w przestrzeniach euroatlantyckich. Dwukrotnie w ostatnim czasie byłem w USA, wczoraj byłem w Brukseli. Rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie i w konsultacji z naszymi sojusznikami. Dbamy o polskie sprawy” - podkreślił po spotkaniu prezydent.

Ocenił, że ”to niezwykle ważne przesłanie, z którym idzie od samego początku, od kiedy Rosja w sposób pełnoskalowy napadła na Ukrainę”. „Mianowicie, że potrzebujemy absolutnej jedności w Polsce w sprawach bezpieczeństwa, na szczęście cały czas jest to podtrzymywane” - mówił.

Prezydent: aby Rosja nikogo więcej nie napadła, pokój musi być stabilny

Podczas briefingu prasowego w Sejmie, prezydent powiedział, że niezależnie od tego, jak potoczą się sprawy agresji rosyjskiej na Ukrainę, „dla nas najważniejsze jest, aby pokój był trwały i stabilny„.

„Aby Rosja nikogo więcej nie napadła, a przede wszystkim nie napadła nas, istotne są dwa czynniki. Po pierwsze, ten pokój musi być stabilny, tzn. on musi mieć swoje - w szerokim tego słowa znaczeniu - silne gwarancje. Po drugie, my sami musimy sobie stworzyć silne gwarancje. A po trzecie, potrzebne są nam cały czas trwające gwarancje sojusznicze” - powiedział.

Prezydent wyraził zadowolenie, że Polska prowadzi konsekwentną politykę umacniania swojego bezpieczeństwa. „Odpowiedzialnie wydajemy coraz większe pieniądze na naszą obronność, na modernizację polskich sił zbrojnych. Minęły lata, kiedy de facto dokonywano demontażu polskiej armii. Niestety, tak było, kiedy likwidowano jednostki wojskowe, kiedy nie realizowano systematycznych zakupów nowego sprzętu. To zostało w 2015 r. zamknięte i mam nadzieję, że Polska nigdy więcej do tego nie wróci” - powiedział prezydent.

