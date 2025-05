Wojna handlowa wygasa? Giełdy świętują

Rynki finansowe pozytywnie odebrały decyzję USA i Chin o wzajemnej tymczasowej obniżce ceł; giełdy zareagowały wzrostami cen akcji - ocenił ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Jak dodał, jest to sygnał, że wojna handlowa kieruje się w stronę deeskalacji.

W efekcie dwustronnych rozmów ministerialnych w weekend w Genewie Stany Zjednoczone i Chiny zgodziły się na obniżenie ceł na wzajemny import o 115 pkt. procentowych od 14 maja na 90 dni - wynika ze wspólnego oświadczenia wydanego w poniedziałek.

„Decyzja ta została pozytywnie odebrana przez rynki finansowe i spowodowała tzw. apetyt na ryzyko. To znaczy, że giełdy zareagowały wzrostami cen akcji” - ocenił w rozmowie z PAP dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski. Dodał, że obniżka ceł pozytywnie wpłynie też na kursy części walut, w tym złotego.

Zdaniem Bielskiego decyzja USA i Chin jest jednocześnie sygnałem, że ta wojna handlowa kieruje się bardziej w stronę deeskalacji niż zaognienia sytuacji, a rozmowy na temat poukładania relacji handlowych obu krajów trwają. Jak ocenił, przedstawiciele amerykańskiej administracji najwyraźniej zrozumieli, że dalsze zaognianie sporu byłoby szkodliwe - najbardziej dla ich własnych interesów i amerykańskiej gospodarki. Dodał, że fakt, iż Amerykanie potrafią cofnąć się przed negatywnymi konsekwencjami trochę zmniejsza nieprzewidywalność administracji Donalda Trumpa.

Odsunięcie scenariusza recesji

Ekonomista Santandera ocenił, że decyzja wpływa na zmniejszenie ryzyka lub przynajmniej odsunięcie w czasie „poważnej i nagłej” globalnej recesji. Może też zwiększyć aktywność ekonomiczną, ponieważ część inwestorów może - w obawie przed powrotem wysokich ceł - zrobić zapasy towaru lub złożyć zamówienia z wyprzedzeniem. Bielski przypomniał, że na razie mamy do czynienia z tymczasowym (tj. 90-dniowym - PAP) zawieszeniem stosowania pełnej wysokości ceł, a nie całkowitą rezygnacją z nich.

„Ta niepewność nie zniknie całkowicie, ale moim zdaniem - przynajmniej na razie - to, co uspokaja inwestorów, to odczucie, że Stany Zjednoczone nie są skłonne do bardzo radykalnych działań w obawie przed skutkami ekonomicznymi” - powiedział rozmówca PAP.

Reakcje rynków

Początkowo w poniedziałek najważniejsze na GPW indeksy notowały wzrosty, ale potem sytuacja nieco się zmieniła. O godz. 15.40 indeks WIG20 tracił 0,32 proc., a WIG30 spadał o 0,27 proc. Natomiast WIG o godz. 15.25 rósł o 0,46 proc., a mWIG40 zyskiwał 0,62 proc.

Ze wspólnego oświadczenia USA i Chin wynika, że obie strony zobowiązały się do zniesienia łącznie 91 punktów procentowych ceł, ogłoszonych w kwietniu i zawieszenia pozostałych 24 punktów procentowych na najbliższe 90 dni, przy czym 20-procentowe cła nałożone wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa od czasu objęcia urzędu w styczniu pozostaną w mocy. Tymczasowo stawki celne na chińskie towary zostaną zatem obniżone do 30 proc., a chińskie cła na import z USA do 10 procent.

Ponadto Pekin zgodził się również wstrzymać lub usunąć wszystkie pozataryfowe środki zaradcze nałożone od 2 kwietnia - w tym te dotyczące dodania amerykańskich firm do list sankcyjnych i kontroli eksportu niektórych krytycznych minerałów.

Do eskalacji napięć między Waszyngtonem a Pekinem doszło w kwietniu, gdy weszły w życie amerykańskie cła, sięgające nawet 145 procent, na wiele chińskich produktów. W odpowiedzi ChRL nałożyła taryfy w wysokości 125 proc. na import z USA.

