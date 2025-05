Deal USA z Chinami mimo wszystko zaskoczeniem

Sukces w rozmowach handlowych już po pierwszym spotkaniu. Fed traci argumenty, które padły na ostatnim posiedzeniu. Intensywny dzień na rynkach, spore ruchy na większości aktywów, ropa mocno w górę, złoto w odwrotnym kierunku.

Kolejny blef Trumpa?

Weekend przyniósł szczęśliwy finał rozmów dwóch mocarstw w sprawie ceł. Niewielu analityków spodziewało się, że już pierwsze rozmowy zakończą się takim scenariuszem więc reakcja na rynkach dzisiaj jest dość silna. Wystarczy spojrzeć na notowania EUR/USD, który dzisiaj spada blisko 1,5 proc., co jak na rynek FX jest rzadko spotykanym ruchem. Rozmowy zakończone konsensusem zakładają, że od 14 maja na okres 90 dni cła na produkty z USA mają być objęte taryfą 10 proc., z kolei dla towarów z Chin wynieść mają 30 proc. Mówimy więc o zawieszeniu horrendalnych stawek, które określono na poziomie ponad 100 proc. Finalna umowa ma zostać dopracowana w trakcie wspomnianych 90 dni. W tym momencie na rynkach zapanowała euforia (kontrakty na start indeksu Nasdaq zakładają 4 proc. wzrost), ale oczywiście nie można zapominać o tym, że to tylko „zawieszenie” taryf. Nieprzewidywalność Trumpa w kwestiach handlowych powinna zapalić lampkę ostrzegawczą. Do podpisania finalnej umowy handlowej ciągle daleka droga.

Kamień do ogródka Fed

Wielu analityków widzi w tych weekendowych ustaleniach element kapitulacji Trumpa, który nie zwykł tak szybko się poddawać. Zawieszenie ceł ma także inny wydźwięk – może wpłynąć na przyszłą politykę monetarną w USA. Fed na ostatnim posiedzeniu brak zmian stóp procentowych motywował niepewnością w kwestiach handlowych i możliwą wyższą presją inflacyjną w związku z tym faktem. Teraz, w przypadku ocieplenia relacji na linii USA-Chiny, te dwa argumenty mogą okazać się nieważne. Póki co rynek widzi to tak, że z 90 proc. prawdopodobieństwem na kolejnym, czerwcowym posiedzeniu Fed utrzyma stopy bez zmian. Już jutro poznamy odczyt inflacji CPI za kwiecień w USA. Jeśli będzie niższy bądź zgodny z prognozami, rynek może znów zacząć wyceniać czerwcową obniżkę stóp. W tym scenariuszu dzisiejsza aprecjacja dolara amerykańskiego może zostać zatrzymana.

Spore przetasowania

Ocieplenie relacji w kwestiach handlowych dało pozytywny efekt dla USD i spowodowało zamieszanie na wielu aktywach, nie tylko na rynku walutowym. Mocno odreagowuje ropa naftowa (rośnie już blisko 4 proc.), bo jeśli handel między USA a Chinami ma znów kwitnąć, to i popyt będzie na stabilnym poziomie. Spora przecena nastąpiła na złocie, gdzie notujemy spadki blisko 3,5 proc. Wracając do rynku FX, uwagę zwraca ruch w górę USD/JPY na poziomie blisko 1,5 proc. Skoro popularny „edek” spada dzisiaj już poniżej 1,11, to nie dziwi fakt, że USD/PLN rośnie o blisko 7 groszy i wybija się ponad 3,81. Na giełdach również zapowiada się solidny dzień, ale przede wszystkim dotyczy on parkietu w USA. Jeśli chodzi o niemiecki DAX czy warszawski WIG, sytuacja nie wygląda już tak imponująco. Kalendarz makro dzisiaj nie będzie w stanie nic zmienić (brak ważnych danych), a kluczowym tematem pozostaje kwestia zawieszenia ceł.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

