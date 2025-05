Czy elektromobilność wciąż jest na topie? Test na giełdzie

Gigant w produkcji akumulatorów do elektryków – chiński koncern CATL rusza ze sprzedażą akcji, które mogą mieć wartość nawet 5 mld dolarów.

Co istotne – chętnych nie brakuje, a jeśli oferta powiedzie się – tak jak przewidują władze koncernu - to będzie znakomita informacja dla giełdy w Hong Kongu. Według agencji Bloomberg oferta akcji CATL spowoduje wzrost wpływów z giełdy do ponad 22 miliardów dolarów. W podstawowej ofercie są walory CATL o wartości 4 mld dolarów, w sumie wystawiono niemal 118 mln sztuk akcji.

Z miejsca na zakupy ruszyli potentaci i to zupełnie nie związani z branża elektromobilności jak koncern Sinopec czy Kuwait Investment Authority. Już wiadomo, że grupa 20 największych inwestorów zainteresowana jest zakupem akcji CATL o wartości 2,6 mld dolarów.

Zainteresowanie inwestorów potęguje fakt, że dziś ogłoszono swoiste „zawieszenie broni” w wojnie celnej USA – Chiny. A przypomnijmy, że w styczniu Departament Obrony USA umieścił koncern CATL na swojej liście „chińskich firm wojskowych”. To skutkuje zakazem zakupu towarów i usług od niego przez amerykańską Administrację (od czerwca 2026 r.). Firma zaprzeczyła jakiemukolwiek zaangażowaniu w działalność związaną z wojskiem.

CATL jest światowym liderem w produkcji akumulatorów, i choć w zeszłym roku po rad pierwszy od dziewięciu lat odnotował spadek przychodów, i to niemal 10-procentowy, to i tak wynosiły one ponad 50 mld dolarów. W tym roku za pierwszy kwartał osiągnął 1,9 mld dolarów zysku netto. Na liście kluczowych klientów chińskiego producenta są Tesla, Volkswagen, Li Auto, NIO. Koncern zapowiedział też nowe inwestycje w Europie, m.in. budowę fabryki na Węgrzech oraz w Hiszpanii (we współpracy z koncernem Stellantis).

Agnieszka Łakoma

