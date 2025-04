Ja, Andrzej Duda, zagłosuję na Karola Nawrockiego w nadchodzących wyborach prezydenckich, bo wierzę, że to człowiek, który będzie dążył i czynił wszystko, by Polska była państwem uczciwym i silnym - oświadczył w niedzielę prezydent podczas konwencji wyborczej kandydata popieranego przez PiS.

Prezydent Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia mobilizował działaczy PiS i sympatyków Nawrockiego. „Musicie się zmobilizować tak, jak zmobilizowaliście się w 2015 a potem w 2020 r. Musicie powiesić jeszcze więcej banerów, musicie wykonać jeszcze jedną rundkę po sąsiadach” - mówił.

„Miejcie odwagę wszędzie mówić te proste rzeczy, że trzeba bronić wolnych mediów, bo właśnie próbują je zlikwidować, pozbawić koncesji. Jak? Poprzez układy, z którymi walczyliśmy przez całe osiem lat” - podkreślił prezydent, który w trakcie swojego przemówienia kilkukrotnie krytykował obecny rząd i premiera Donalda Tuska także za zmiany kadrowe w Prokuraturze Krajowej. Zdaniem Dudy, legalność wyborów prezydenckich „jest w zagrożeniu ze względu na te matactwa, których dopuszcza się druga strona”.

»»Relacja telewizyjna z konwencji Karola Nawrockiego – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24

»» Relacja na żywo z konwencji wyborczej Karola Nawrockiego czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji RELACJA. Trwa konwencja Karola Nawrockiego! „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Wystąpić ma także jego żona - Marta

Duda: w Polsce nie może zwyciężyć cynizm i draństwo

Duda powiedział też, że w Polsce nie może zwyciężyć cynizm i draństwo.

„W Polsce musi zwyciężać uczciwość, trzeba zrobić wszystko, żeby tak było. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby ponad 10 milionów ludzi zagłosowało na tego kandydata, który jest wspierany na tej sali, na Karola Nawrockiego” - oświadczył.

„Ja, Andrzej Duda, mający takie same prawa jak wy iść do wyborów i oddać swój głos, ja zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym, żeby Polska była państwem silnym, także na arenie międzynarodowej, który będzie budował relację euroatlantycką, który będzie politykiem mądrym” - powiedział prezydent.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dlaczego 30 kwietnia będzie sądnym dniem dla złotego?

Litości! Kolejna plaga uderza w polskich rolników

Polska gospodarka na zakręcie. Gasną nasze atuty

»»Trzeba skończyć z rządami Ursuli von der Leyen! - kandydat na prezydenta Rumunii George Simion – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24