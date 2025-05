Podwyżka zasiłku pogrzebowego? Jest decyzja Sejmu!

Wzrost zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł zakłada nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którą w piątek uchwalił Sejm. Podwyżka ma wejść w życie w 2026 r. Nowela trafi teraz do Senatu.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 410 posłów, przeciw był jeden, wstrzymało się sześciu.

Obecna kwota jednorazowego świadczenia przysługującego w przypadku śmierci i związanej z tym konieczności pochówku wynosi 4 tys. zł i pozostaje niezmienna od 2011 r.

Uchwalona przez Sejm nowela zakłada wzrost zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł.

Kiedy zasiłek będzie waloryzowany?

Świadczenie będzie podlegać waloryzacji w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5 proc.

Nowe przepisy mówią też o zasadzie rozliczania tzw. zasiłku celowego. Może on być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek, albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku pogrzebowego.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2026 r.

