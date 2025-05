Glapiński: inflacja minęła szczyt!

Wczorajsza decyzja o dostosowaniu poziomu stóp procentowych (tj. obniżce o 0,5 pkt proc.) nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński.

„Chcę podkreślić bardzo stanowczo to, co teraz powiem, do czego Rada mnie upoważniła jednoznacznie. Dostosowanie nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Nie wykluczamy i nie przesądzamy nic, szczególnie, że istnieje wiele czynników, które mogą podbijać inflację w kolejnych kwartałach i utrudniać jej trwały powrót do celu NBP” – dodał.

Wskazał, że uwzględniając niższą bieżącą i niższą prognozowaną inflację, osłabienie presji płacowej oraz słabsze dane o koniunkturze - te trzy najważniejsze elementy - uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych.

„Co chciałbym podkreślić, […] nie oznacza to w żadnym razie, że walka o trwałe obniżenie inflacji została zakończona, że wpłynęliśmy do portu - szczególnie, że istnieje wiele czynników, które mogą utrudniać dalszy spadek inflacji” - powiedział szef banku centralnego.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej, 8 maja 2025 / autor: NBP YT @nbppl - screen

Na zakupach złota NBP zarobił 65-70 mld zł, ale to zysk 'papierowy'

Narodowy Bank Polski (NBP) zarobił dotychczas na zakupach złota na rzecz swoich rezerw walutowych ok. 65-70 mld zł, szacuje prezes NBP Adam Glapiński. Podkreślił, że jest to zysk „papierowy”, ponieważ bank centralny nie zamierza sprzedawać kruszcu.

„Te silne wzrosty ceny złota nie tylko utrudniają nam korzystne zakupy - nasi dealerzy sobie z tym radzą - ale też, choć to nie jest naszym celem - [rosną] tzw. przychody niezrealizowane, czyli potencjalnie ‘zysk’, jaki na tym złocie uzyskujemy, a który powiększa kapitały NBP. Na koniec 2024 r. różnice z wyceny złota stanowiły ponad 60 mld zł. Dzisiaj są znacznie wyższe. Czyli na samym fakcie, że kupowaliśmy złoto taniej, niż ono jest na rynku warte, zarobiliśmy ponad 60 mld zł, może 70, może 65. Ale oczywiście to jest zysk papierowy, bo nie zamierzamy złota nigdy sprzedawać” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

ISBnews, sek

