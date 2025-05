Nadchodzi umowa USA – Wielka Brytania

W Białym Domu zaplanowano dziś konferencję, która ma przynieść ogłoszenie amerykańsko-brytyjskiej umowy handlowej, na co reaguje też funt i kontrakty na giełdy europejskie. Spodziewamy się, że rynki w Polsce i na całym kontynencie otworzą się dziś wzrostami

Giełdy europejskie lekko korygowały się w środę, rozpoczynając dzień na niewielkich minusach i pogłębiając je w jego trakcie. Główne indeksy odnotowały straty od 0,37 proc. (IBEX) do 0,91 proc. (CAC40). Trudno było jednak mówić o jakimkolwiek wzroście awersji do ryzyka, niemal 2 proc. traciło złoto po sześcioprocentowych wzrostach w ciągu dwóch poprzedzających sesji. Kurs EURUSD, który rano ponownie testował 1,1375 po wystąpieniu Jerome’a Powella spadł do poziomu 1,13. Ponownie słabo wyglądały spółki medyczne, 4,31 proc. traciło Sanofi. W naszej ocenie zaczynamy widzieć pierwsze symptomy hamowania przepływów z rynku amerykańskiego do „reszty świata”, których Europa była głównym beneficjentem.

Pierwsza od wyborów obniżka stóp procentowych w Polsce stała się faktem, po cięciu o 50 pb stopa referencyjna znalazła się na poziomie 6,25 proc. Tak jak podejrzewaliśmy, ruch był zdyskontowany przez rynek, a po wcześniejszej przecenie banków nie widać było na nich symptomów jakiejkolwiek presji – indeks sektorowy wzrósł o 1,37 proc. WIG20 zyskał 1,12 proc., mWIG50 1,65 proc., a sWIG80 0,90 proc. Obroty sięgnęły 1,92 mld zł. Dużą pozytywną kontrybucję do głównego indeksu wniosło Allegro (+2,25 proc.), ale na plusie znalazły się jego wszystkie spółki poza neutralnym Pepco. Świetny wynik mWIG40, choć wypracowany przy dużym wkładzie Millenium (+3,31 proc.), ING (+1,52 proc.) i Handlowego (+2,43 proc.) to także zasługa Tauronu (+5,76 proc.), Asseco (+2,00 proc.) i Azotów (+6,96 proc.).

Sesja w USA była niezwykle interesująca, S&P500 wielokrotnie przebijało podczas niej poziom neutralny, by finalnie zamknąć się wzrostem o 0,43 proc. NASDAQ zyskał 0,27 proc. Nie było w tym wielkiej zasługi J. Powell’a, którego ulubionym słowem podczas konferencji było powtórzone 22 razy „czekać”. Prezes Fed powtórzył, że niepewność dotycząca perspektyw gospodarczych jest bardzo duża, tradycyjnie powiedział, że presja Donalda Trumpa nie ma żadnego wpływu na pracę FOMC, ocenił, że odczyt PKB za 1Q2025 zostanie zrewidowany w górę. Po raz kolejny widać, że niezależnie od krytyki ich jakości z różnych kierunków, członkowie Komitetu są w ocenie gospodarki znacznie bardziej zainteresowani danymi z rynku pracy niż jakimikolwiek innymi ze sfery realnej. Wyceny prawdopodobieństwa obniżki w czerwcu spadły po wystąpieniu z około 30 proc. do około 20 proc., reakcja była więc bardzo spokojna. Scenariuszem bazowym stało się pierwsze cięcie w lipcu. Podczas sesji świetnie zachowywał się sektor półprzerwodników, nVIDIA drożała o 3,10 proc., ale potężnym hamulcem dla technologii była przecena Alphabetu o 7,51 proc. po doniesieniach, że Apple planuje w przyszłości włączenie usług AI z OpenAI, Perplexity i Anthropic do wyszukiwarki Safari. Traktujemy tę informację jako szum, podobne działania są oczywiste i od miesięcy stoją za faktem, że pomimo świetnych wyników Alphabet jest wyceniany z dyskontem do innych spółek Magnificent 7.

W godzinach porannych indeksy azjatyckie lekko rosną, bardzo dobrze zachowują się notowania kontraktów futures na S&P500 i NASDAQ. W Białym Domu zaplanowano dziś konferencję, która ma przynieść ogłoszenie amerykańsko-brytyjskiej umowy handlowej, na co reaguje też funt i kontrakty na giełdy europejskie. Spodziewamy się, że rynki w Polsce i na całym kontynencie otworzą się dziś wzrostami. Dodatkowo, możliwe, że zniesione zostaną także restrykcje nałożone na eksport chipów AI przez administrację J. Bidena – wielokrotnie krytykowane m.in. przez Jensena Huanga mają zostać zastąpione bardziej probiznesowymi rozwiązaniami. W trakcie dnia stopy o 25 pb obniży prawdopodobnie Bank Anglii, poznamy również tygodniowe dane o wniokach o zasiłek w USA. Najważniejszym punktem dnia w Polsce będzie wystąpienie prezesa Glapińskiego. Dużych niespodzianek nie przyniosły raporty ING i Budimexu, ich wpływ na GPW powinien być ograniczony.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

