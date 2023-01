Bezpieczeństwo energetyczne kluczowym tematem dyskusji w Davos

Podczas szczytu ekonomicznego w szwajcarskim Davos decydowały się losy światowej gospodarki na najbliższe lata

Wśród tematów nie brakowało rozważań nad bezpieczeństwem energetycznym. Rozmowy na temat budowy polskiej elektrowni jądrowej budowanej wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną, ZE PAK i koreański KHNP stały się jednym z ważniejszych wydarzeń w Domu Polskim. Słowa prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego – „bez atomu nie będziemy w stanie sprostać rosnącym potrzebom odbiorców energii” – stały się motywem przewodnim rozmów na temat rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Światowe Forum Ekonomiczne co roku gromadzi liderów – ekonomistów, polityków, przedstawicieli biznesu, społeczników czy finansistów. W Domu Polskim prezentują się polskie, narodowe przedsiębiorstwa, które mają okazję przedstawić najważniejsze kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Od kilku lat intensywnie pracujemy nad dywersyfikacją źródeł energii. Zwieńczeniem tego procesu będzie stworzenie systemu opartego m.in. na nowoczesnych, bezpiecznych elektrowniach atomowych. W ten sposób Polska osiągnie pełną suwerenność i dostęp do stabilnego źródła energii zaspokajającego potrzeby naszej dynamicznej gospodarki – mówił podczas spotkania dotyczącego rozwoju energetyki jądrowej w Polsce prezydent Andrzej Duda. – Nie ma wątpliwości wśród rozsądnych i trzeźwo myślących ekspertów, że nie można korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii bez wykorzystania energii pochodzącej z atomu. To jest dzisiaj konieczność dziejowa, wymaganie przyszłości – wskazał prezydent.

Współpraca polskiego czempiona – PGE – z Koreą Południową należy do kluczowych elementów naszej polityki energetycznej, nic więc dziwnego, że w spotkaniu dotyczącym budowy elektrowni jądrowej udział brali zarówno prezydent RP, jak i minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. – Choć inicjatywa ma charakter biznesowy, to cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i poparciem polskiego rządu, czego dowodem jest udział w projekcie naszego narodowego czempiona energetycznego, będącego jedną z kluczowych spółek skarbu państwa – mówił Jacek Sasin.

To istotne słowa, bowiem jeszcze w październiku 2022 r. prezesi PGE, ZE PAK, a także koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny zakładający opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej, która miałaby stanąć w Pątnowie i miałaby wykorzystywać technologię APR-1400.

Myśląc odpowiedzialnie o przyszłości Polski, musimy stawiać na przewidywalne źródła, które przez najbliższe kilkadziesiąt lat zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne. Stąd zaangażowanie PGE Polskiej Grupy Energetycznej w ten projekt – mówił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Budowa elektrowni jądrowej jest nie tylko włączeniem atomu do polskiego miksu energetycznego, lecz także krokiem na rzecz zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Kryzys energetyczny, wysokie ceny surowców i agresja Rosji – to wszystko negatywnie wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i regionu i takie działania są jak najbardziej uzasadnione. Dzisiaj polskie źródła wytwarzania energii są jeszcze oparte na węglu, ale to jest kwestia przejściowa. W perspektywie kilkunastu lat będziemy odchodzili od węgla przede wszystkim ze względów ekonomicznych, gdyż wydobycie tego surowca jest coraz droższe. Polityka klimatyczna nakłada też na nas ogromne wydatki na emisję CO2. Tylko w tym roku PGE Polska Grupa Energetyczna wyda na nie ponad 20 mld zł. Z tego wynika potrzeba budowy źródeł niskoemisyjnych i inwestycje w odnawialne źródła energii – mówił Wojciech Dąbrowski.

Polska elektrownia jądrowa będzie się wpisywać w tzw. zieloną transformację, dzięki czemu nasz kraj szybciej będzie w stanie spełnić unijne normy. Produkcja energii w realizowanej przez PGE, ZE PAK i KHNP elektrowni jądrowej uruchomiona zostanie w 2036 r. – PGE jest liderem zielonej energetyki w Polsce – podkreślał w Davos Wojciech Dąbrowski, wskazując, że oprócz atomu także budowane przez PGE morskie farmy wiatrowe odmienią oblicze naszego miksu energetycznego.

Zmiany w miksie, konsekwentne zazielenianie polskiej energetyki z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego są tym, czego Polska potrzebuje dzisiaj, by skuteczniej doganiać swoich europejskich partnerów. Tak można podsumować dyskusje prowadzone z udziałem i w obecności przedstawicieli PGE, którzy do Domu Polskim w Davos przywieźli w tym roku prawdziwie dobrą energię.