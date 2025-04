Dramat w budżecie. Co na to minister finansów?

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat o szacunkowym wykonaniu budżetu w okresie styczeń-marzec 2025 roku, z którego wynika, że już po I kwartale mamy do czynienia z załamaniem się dochodów budżetowych, co przy konieczności realizacji samych wydatków sztywnych budżetu, powoduje gwałtowny wzrost deficytu budżetowego – pisze ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Jak wynika z tego komunikatu, dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie zaledwie 118,4 mld zł, a więc 18,7 proc. planowanych w sytuacji, kiedy upływ czasu wynika dokładnie 25 proc. Z kolei wydatki zostały zrealizowane na poziomie 194,7 mld zł, a więc tylko na poziomie 21,1 proc. planowanych, a mimo tego deficyt budżetowy wyniósł już 76,3 mld zł, a więc aż 26,4 proc. planowanego. Wprawdzie poziom realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków, często nie pokrywa się z upływem czasu w roku budżetowym, ale już teraz po I kwartale, widać wyraźnie, wręcz dramatycznie „rozjeżdżanie się” jednych i drugich – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk w tekście na wPolityce.pl.

Gdyby w pozostałych 3. kwartałach realizacja budżetu przebiegała podobnie jak I kwartale, to do ich zrealizowania na zaplanowanym poziomie, zabrakłoby aż 160 mld zł (dochody budżetowe zostałyby zaplanowane na poziomie 633 mld zł).

Ta dramatyczna sytuacja związana z realizacją dochodów budżetowych po I kwartale tego roku, a w szczególności tych o charakterze podatkowym w stosunku do upływu czasu, w najwyższym stopniu powinna niepokoić ministra finansów i jego zastępcę, będącego przecież zwierzchnikiem Krajowej Administracji Skarbowej. Ten niepokój powinien być związany z faktem, że przecież mamy do czynienia w wyraźnym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, który w założeniach do tegorocznego budżetu, został określony na poziomie aż 3,9 proc. - wywołuje do tablicy ministra Andrzeja Domańskiego autor komentarza na portalu wPolityce.pl

Mówiąc wprost, po I kwartale wykonania budżetu, nie widać związku pomiędzy wyraźnym wzrostem gospodarczym a wzrostem dochodów budżetowych, w tym w szczególności tych o charakterze podatkowym – alarmuje poseł.

