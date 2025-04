„Złoty prezes” – prof. Adam Glapiński uwiarygadnia i stabilizuje złotego wciąż rozbudowując rezerwy złota NBP

Narodowy Bank Polski pod zwierzchnictwem prof. Adama Glapińskiego wciąż kontynuuje proces budowy rezerw o najbardziej stabilne i godne zaufania aktywo świata jakim jest złoto. Polski bank centralny przebił właśnie kolejne poziomy stanów posiadania tego cennego kruszcu i wyprzedził kolejne kraje. Każdy taki krok sprawia, że możemy coraz mniej obawiać się wahań kursowych naszej narodowej waluty.

Polska należy do grona największych nabywców złota na świecie. Narodowy Bank Polski posiada obecnie 500 ton tego kruszcu, co stanowi ponad 20 proc. całkowitych rezerw naszego kraju. Dzięki temu NBP stał się już 13. największym posiadaczem złota na świecie.

Co istotne, wyprzedziliśmy już takie kraje jak Wielka Brytania czy Portugalia, a wkrótce możemy przegonić również Europejski Bank Centralny, który ma w swoich zasobach 506,5 tony złota.

Rozbudowa rezerw złota przez bank centralny to działanie o strategicznym znaczeniu. Złoto od wieków postrzegane jest jako bezpieczna przystań – aktywo odporne na kryzysy gospodarcze, inflację czy zawirowania geopolityczne. W odróżnieniu od walut rezerwowych, jego wartość nie zależy od decyzji politycznych konkretnych państw ani sytuacji na rynkach finansowych.

Dla Narodowego Banku Polskiego zwiększenie zasobów złota to nie tylko element dywersyfikacji rezerw, ale także wyraźny sygnał stabilności i niezależności finansowej. Taki krok podnosi wiarygodność Polski w oczach inwestorów i partnerów zagranicznych, a jednocześnie wzmacnia zaufanie do naszej gospodarki. Złoto w rezerwach NBP to zatem nie tylko symbol, lecz także realne zabezpieczenie na trudniejsze czasy. Narodowy Bank Polski dba o wartość polskiego pieniądza, a dzięki konsekwentnym i korzystnym zakupom złota, prof. Glapińskiego media nazywają już „złotym prezesem”. Czy to będzie też złota era polskiego banku centralnego? – ocenimy zapewne za kilka lat.

