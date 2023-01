Dąbrowski: Polska musi mieć stabilne źródła energii

„Dzisiaj walczymy o to, aby być bezpieczni energetycznie, a nasza gospodarka była konkurencyjna w Europie i na świecie” – powiedział w Davos prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski, podczas panelu pt. „Ścieżka ku europejskiej suwerenności energetycznej”

W spotkaniu poświęconym współpracy polsko-koreańskiej przy planowanej budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister handlu Korei Południowej Dukgeun Ahn oraz przedstawiciele partnerów projektu – Johoo Whang, prezes koreańskiego KHNP i Marcin Stec, członek Rady Nadzorczej ZE PAK.

Nie ma wątpliwości wśród rozsądnych i trzeźwo myślących ekspertów, że nie można korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, bez wykorzystania energii pochodzącej z atomu. To jest dzisiaj konieczność dziejowa, wymaganie przyszłości i zobowiązanie przed przyszłymi pokoleniami, aby zapewnić energię z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie w sposób najbardziej stabilny i bezpieczny - powiedział we wstępie do dyskusji w Davos prezydent RP, Andrzej Duda.