Chwila spokoju przed powrotem zmienności?

Przed nami najważniejszy tydzień sezonu wynikowego, raporty podadzą Microsoft, Apple, Meta i Amazon. Od podtrzymania nadziei na koszykowy wzrost zysków spółek Magnificent 7 o około 15 proc. w 2025 r. będą zależały dalsze wzrosty w scenariuszu niższej aktywności Donalda Trumpa, który obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu.

Piątkowa sesja rozpoczynała się w Europie od wzrostów, potwierdzając rosnącą skłonność do ryzyka, umacniającą wiarę w to, że pomimo załamania na początku miesiąca większość globalnych giełd zakończy kwiecień na plusach. Najsłabsze spośród głównych indeksów FTSE 100 zyskało 0,09 proc., pozostając przez cała sesję w trendzie bocznymi trzykrotnie naruszając poziom neutralny, ale wzrosty na giełdach strefy euro miały skalę od 0,35 proc. (Stoxx 600) do 1,47 proc. (FTSE MiB). Utrzymywała się duża zmienność na rynku walutowym – kurs EURUSD korygował się nawet do 1,1320, by w drugiej połowie dnia dotrzeć ponownie do 1,1380, poziomu, w pobliżu którego notowany jest także w poniedziałek rano. Bilans tygodnia to niemal pięcioprocentowe wzrosty DAX, czteroprocentowe IBEX i FTSE MiB i ponad trzyprocentowe CAC40.

Jeszcze lepiej wypadła Warszawa, gdzie WIG20 zyskał na przestrzeni pięciu sesji 5,7 proc. pomimo korekty o 0,13 proc. w piątek. mWIG40 zamykał tydzień zwyżką o 0,57 proc., a sWIG80 o 0,13 proc. Za słabszym zachowaniem GPW stały banki, które traciły sektorowo 0,56 proc., silny był handel detaliczny – Dino wzrosło o 1,53 proc., Żabka o 1,39 proc., a Pepco o 1,00 proc.. mWIG40 w górę wiodły Tauron (+3,39 proc.), Enea (+2,39 proc.) i Asseco (+1,32 proc.). Tabelę otwierały Cyberfolks (+6,99 proc.) i Mirbud (+6,80 proc.).

S&P500 zyskało 0,74 proc., a NASDAQ 1,26 proc.. Tabelę S&P500 otwierała Tesla (+9,80 proc.). Spółka wciąż zyskuje po informacjach o stopniowym wygaszaniu aktywności Elona Muska w DOGE, w piątek poinformowała o podwyżkach cen samochodów w Kanadzie, co może być widziane jako próba przyspieszenia sprzedaży zapasów. Pozostajemy sceptyczni co do trwałości ruchu, tym bardziej, że trudno już znaleźć metryki, w których pozostaje ona liderem rynku samochodów elektrycznych, BYD wyprzedziło ją w jednej z ostatnich, czyli zyskach. W piątek drożała także nVIDIA i cały sektor półprzewodników, Eli Lilly (+2,89 proc.) i Meta (+2,65 proc.).

W poniedziałek większość indeksów azjatyckich znajduje się na niewielkich plusach, najsilniej rośnie Sensex. Kontrakty futures na indeksy amerykańskie się korygują, sugerując ostrożność inwestorów u progu nowego tygodnia, sesja w Europie i Polsce rozpocznie się zapewne neutralnie. Przed nami najważniejszy tydzień sezonu wynikowego, raporty podadzą Microsoft, Apple, Meta i Amazon. Od podtrzymania nadziei na koszykowy wzrost zysków spółek Magnificent 7 o około 15 proc. w 2025 r. będą zależały dalsze wzrosty w scenariuszu niższej aktywności Donalda Trumpa, który obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Prezydent i Sekretarz Skarbu twierdzą, że administracja pracuje nad umowami handlowymi z 17 kluczowymi partnerami, nie uwzględniając Chin, przedstawiciele Pekinu, tym razem w osobie ministra finansów, Lan Fo’ana skupiają się na zapowiedziach działań, które mają chronić wzrost. W obu kwestiach wciąż brakuje szczegółów. Na rynku panuje optymizm, ale może on wynikać z faktu, że skutki zaporowych amerykańsko-chińskich ceł nie są jeszcze widoczne. Według analityków ta sytuacja zmieni się w drugiej połowie maja, 15-dniowa średnia przesyłek ładunków z chińskich portów do USA spadła już od szczytów z przełomu marca i kwietnia o około 40 proc. Pierwsze dwie sesje tego tygodnia powinny być jednak jeszcze dość spokojne, zmienność powróci zapewne w środę w wyczekiwaniu na dane Mety i Microsoftu, po publikacjach raportu ADP z amerykańskiego rynku pracy i bazowej inflacji PCE.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje