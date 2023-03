Naddniestrze oskarża Ukrainę o zamach na prezydenta

Naddniestrze wysunęło poważne oskarżenia wobec Ukrainy. Mołdawski separatystyczny region oskarżył Kijów o próbę zamachu na swojego prezydenta Wadima Krasnosielskiego

Ministerstwo bezpieczeństwa Naddniestrza poinformowało, że z powodu próby zamachu na prezydenta Krasnosielskiego i urzędników regionu, aresztowano nieokreśloną ilość osób.

Naddniestrzański prokurator Anatolij Guretsky powiedział, że aresztowane osoby planowały wysadzić orszak prezydencki za pomocą pojazdu wypełnionego materiałami wybuchowymi w Tyraspolu.

Słuzba bezpieczeństwa Ukrainy zaprzecza tym oskarżeniom tłumacząc, że to prowokacja stworzona przez Kreml. SBU podkreśla, że separatyści nie przedstawili żadnych dowodów rzekomego zamachu.

Naddniestrze to autonomiczny region we wschodniej Mołdawi ze stolicą w Tyraspolu. Uznawane jest wyłącznie przez Abchazję i Osetię Południową, które same nie są uznawane za państwa na arenie międzynarodowej. W regionie stacjonują rosyjscy żołnierze „pokojowi”.

Źródło.: Associated-Press News / or

Przeczytaj też: Zełenski: Rakiety spadały w całym kraju