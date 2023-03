To już ostatni dzwonek. Czas do 31 marca

Ostatnie trzy godnie zostały na wykorzystanie bonu turystycznego. Z rządowego programu dopłat można skorzystać tylko do 31 marca 2023 r.

Bon Turystyczny to forma dopłaty dla rodzin z dziećmi w kwocie 500 zł na wakacyjny wypoczynek, udział w kolonii, wykorzystanie jako wejście do muzeum lub ZOO. Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki 13 proc. bonów turystycznych jest jeszcze nie wykorzystanych.

Polski Bon turystyczny jest ważny tylko do 31 marca 2023 roku. Po tym terminie nie będzie już można skorzystać ze świadczenia.

Bon Turystyczny ma być środkiem wspomagającym branżę turystyczną po trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Aktualna kwota płatności zrealizowanych przy udziale bonów wyniosła ponad 3 mld złotych. Łącznie na program PBT przeznaczono ok. 4 mld złotych. Najwięcej środków pochodzących z płatności bonem trafiło do podmiotów turystycznych z województw: małopolskiego (640 mln zł), pomorskiego (525 mln zł) i zachodniopomorskiego (460 mln zł). Są to jednocześnie województwa z największą liczbą podmiotów turystycznych zarejestrowanych w bazie Polskiego Bonu Turystycznego – podaje MSiT.