Rząd zaczął wypłacać bon energetyczny

Pieniądze dla gmin na wypłaty bonu energetycznego na ten sezon grzewczy zostały już wypłacone przez wojewodów w 12 regionach Polski - poinformowała w sobotę na platformie X minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że w przyszłym tygodniu pieniądze wpłyną na konta kolejnych samorządów.

Minister klimatu i środowiska poinformowała w sobotę na platformie X, że pieniądze dla gmin na wypłaty bonu energetycznego na ten sezon grzewczy zostały już wypłacone przez wojewodów w 12 regionach Polski.

„W przyszłym tygodniu (pieniądze - PAP) wpłyną na konta samorządów także w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim” - dodała Hennig-Kloska.

Minister zaznaczyła, że realizacja zadania wyprzedza harmonogram zapisany w ustawie.

„Chcemy, by jak najszybciej pomoc trafiła do ludzi. To jedna z przygotowanych przez nas form ochrony Polek i Polaków przed wysokimi cenami energii, które wynikają z zaniedbań poprzedników” - podkreśliła.

Świadczenie dla 2,4 mln osób

Ministerstwo Finansów zgodę na uruchomienie środków na bon energetyczny i wypłacenie ich obywatelom wydało w piątek, o czym minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska informowała w piątek w Sejmie.

Wskazała też, że 2,4 mln obywateli nie jest w stanie opłacić swoich rachunków za energię elektryczną i cieplną, bo mają zbyt niskie dochody. „Państwo postanowiło wesprzeć tę grupę obywateli” - przypomniała szefowa MKiŚ.

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach na energię elektryczną, przysługujące za drugą połowę 2024 roku, czyli od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024.

PAP, sek

