Cyberbezpieczeństwo musi być priorytetem dla wszystkich! DEBATA Cyfrowego Forum wGospodarce.pl

”CYBERSEC to jedna z nielicznych tego typu konferencji, która nie podchodzi do spraw cyberbezpieczeństwa wyłącznie w kontekście technologicznym, a patrzy o wiele szerzej, skupiając opinie wielu różnych interesariuszy tego zagadnienia” – mówił w czasie forum CYBERSEC 2015 zastępca sekretarza generalnego NATO Sorin Ducaru. Odbywająca się w Krakowie konferencja to największe w Europie wydarzenie…