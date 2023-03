CYFROWE FORUM WGOSPODARCE.PL 2023 – 22 marca

Cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa stają się kluczowymi procesami w rozwoju technologicznym ostatnich lat. Pandemia i wojna na Ukrainie udowodniły, że cyfrowy świat to nie przyszłość, a teraźniejszość. Więcej – od sprawnego i bezpiecznego poruszania się po tym świecie zależy już nie tylko rozwój innowacji, technologiczna rewolucja, a stabilne funkcjonowanie gospodarki, państwa i obywateli. Cyfryzacja jest obecna właściwie już w każdej dziedzinie naszego życia – od edukacji, ochrony zdrowia po przemysł obronny i codzienne obowiązki, zakupy czy komunikację.

Redakcja ekonomiczna Grypy Medialnej Fratria – wydawcy „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl zaprasza na wyjątkowe CYFROWE FORUM WGOSPODARCE.PL. W czasie trzech debat zorganizowanych 22 marca, porozmawiamy z przedstawicielami resortów i instytucji odpowiedzialnych za cyfryzację i cyberbezpieczeństwo o szansach i zagrożeniach, z którymi musimy zmierzyć się w najbliższym czasie. Do uczestnictwa w debatach zapraszamy też ekspertów i uczestników cyfrowego rynku, przedstawicieli firm zajmujących kluczowe pozycje w cyfrowym przemyśle.

Wyzwania jakie stoją przed nami w najbliższym czasie związane są oczywiście z trwającą za naszą wschodnią granicą wojną wywołaną przez Rosję. Mamy świadomość, że poza frontem trwa nieustannie inna, cicha wojna cyfrowa. Czy jesteśmy do niej przygotowani i czy wygrywamy w starciu z technologicznymi pułapkami zastawianymi przez niewidzialnych agresorów?

Militarne analogie są adekwatne także w kontekście cyfrowego rozwoju państwa. Zwycięstwo w bitwie o innowacyjną gospodarkę czy rozwijanie technologii komunikacyjnych, stawia nas bowiem w obliczu kolejnej potyczki o utrzymanie pozycji lidera. Tak jest choćby w cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej czy usług dla przedsiębiorców w administracji skarbowej. To nieustanny proces rozwoju, zmian i dostosowywania się do nowych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Czy udaje nam się przekonać użytkowników-obywateli do nowego?

Usługi cyfrowe stają się codziennością w naszym życiu. To także element polityki transformacji energetycznej. Cyfrowe w zdecydowanej większości przypadków znaczy bowiem zielone. Stąd łączenie zadań związanych z dostosowaniem gospodarki do wymogów zmieniającej się eko-energetyki i cyfryzacji procesów gospodarczych.

Relacje z debat ukażą się też w specjalnym dodatku na łamach tygodnika „Sieci" oraz na stronie wGospodarce.pl.

Poniżej plan debat.

g. 10.00-11.30

DEBATA 1: Cyberbezpieczeństwo musi być priorytetem dla wszystkich – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i każdego z nas.

• Czy i dlaczego wciąż bagatelizujemy zagrożenie cyfrowe?

• Czy możemy czuć się bezpiecznie w cyfrowym świecie?

• Dlaczego boimy się cyfrowych innowacji?

• Jak przekonać się do korzyści z wykorzystania AI i BIG DATA

• Czy regulacje nadążają za cyfrową rewolucją?

• Cyberbezpieczeństwo w czasie wojny na Ukrainie. Czy sytuacja wojenna zmieniła strukturę incydentów? Jak służby radzą sobie z atakami cybernetycznymi? Jakie wnioski wyciągamy ze zorganizowanych prób ataku?

• Jak z problemem cyber bezpieczeństwa radzą sobie różne podmioty na rynku – te większe i te mniejsze? W jaki sposób dokonywać skutecznego transferu dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa z dużych firm do małych i na cały rynek?

• Jakie inicjatywy prowadzi administracja publiczna działając przeciw dezinformacji?

g. 12.00-13.30

DEBATA 2: Cyfrowa zmiana w usługach. Nowe technologie w bankowości, w administracji i ochronie zdrowia. Jak usługi cyfrowe zmieniają współpracę z administracją publiczną?

• Intuicyjnie, sprawnie, łatwo i szybko – korzyści z cyfryzacji usług publicznych

• Łatwy dostęp – czy nasze dane są odpowiednio chronione?

• Jak pilnować swoich danych?

• Współpraca administracji z e-bankowością

• Jesteśmy nie tylko w trakcie wojny za wschodnią granicą, ale też w roku wyborczym, a to stwarza olbrzymie pole dla dezinformacji. Jak sobie z tym radzić?

• Jak rozwijać współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń między NGO, środowiskiem naukowym i biznesem, aby przeciwdziałać zjawisku dezinformacji?

• Jakie są kierunki rozwoju aplikacji mObywatel?

• W jaki sposób bankowość inspiruje inne sektory do radzenia sobie z cyfrowymi wyzwaniami? (systemy bankowości elektronicznej, rewolucja w bankowości, wnioski w systemach bankowych jak 500+, inne aktywności)

g. 14:00-15.30

DEBATA 3: Jak rozwiązania cyfrowe pomagają pokonać wyzwania post-pandemicznego kryzysu gospodarczego?

• E-commerce – rozwój nowych kanałów handlu w czasie lockdownów – cyfrowo i ekologicznie, regulacje dla bezpieczeństwa i uczciwej konkurencji

• Wyzwania związane z bezpieczeństwem i regulacjami w e-handlu – jak sprawić by konsument był bezpieczny w sieci?

• Cyfrowe znaczy zielone – cyfryzacja elementem transformacji energetycznej

• W czasie pandemii masowo się digitalizowaliśmy. Również w obszarze administracji publicznej. Jak utrzymać ten kierunek postępującej cyfrowej rewolucji?

• Czy narzędzia cyfrowe administracji publicznej – e-PIT, m-Obywatel, e-faktury,

• IoT, AI, chat GPT – czy potrafimy jeszcze panować nad rozwojem sztucznej inteligencji?

• Fałszywa rzeczywistość – jak chronić się przed nadużyciami?

• Jak przygotować się na przyszłość, której nie znamy?