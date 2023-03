Nowe cyfrowe usługi przed nami - Druga DEBATA Cyfrowego Forum wGospodarce.pl

Od sprawnego i bezpiecznego poruszania się po tym świecie zależy już nie tylko rozwój innowacji, technologiczna rewolucja, a stabilne funkcjonowanie gospodarki, państwa i obywateli. Cyfryzacja jest obecna właściwie już w każdej dziedzinie naszego życia – od edukacji, ochrony zdrowia po przemysł obronny i codzienne obowiązki, zakupy czy komunikację. Stąd potrzeba stworzenia pierwszego Cyfrowego Forum wGospodarce.

22 marca odbyła się druga debata Cyfrowego Forum wGospodarce. Tematem przewodnim były cyfrowe zmiany w usługach, wykorzystanie nowych technologii w reformach administracji publicznej, służbie zdrowia, szkołach oraz na Poczcie Polskiej. Co zadeklarowali przedstawiciele tychże podmiotów? Całość spotkania poprowadził Maksymilian Wysocki, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl.

Cyfryzacja służby zdrowia

Intuicyjnie, sprawnie, łatwo i szybko - chcemy by cyfryzacja dotknęła mocno obszar usług świadczonych dla pacjentów w służbie zdrowia.

Obszar zdrowia cyfrowego zaczyna się bardzo dobrze rozwijać. Sama świadomość pacjentów umożliwiła nam dalsze procedowanie działań w obszarze cyfryzacji. Pierwsze działania w cyfrowym obszarze zdrowia to telemedycyna. Pacjent zaczął bardziej świadomie kontrolować swój stan zdrowia. Telemedycyna i odpowiedzialność pacjenta to okres kilku lat, które mamy już za sobą. Drugi aspekt to jest dokumentacja medyczna. To newralgiczny obszar rozwoju cyfrowego w służbie zdrowia. Pamiętamy dokumentację medyczną w formie papierowej, ale chcielibyśmy by ta dokumentacja była w formie elektronicznej. Już przed pandemią został ten aspekt uregulowany. A po trzecie - dosprzętowienie podmiotów. Roboty z sztuczną inteligencją odgrywają kluczową rolę we współczesnej medycynie. Sztuczna inteligencja nie wyprze jednak lekarza. Gdy mamy wyniki swoich badań i np. zdiagnozowane choroby współistniejące, to każdy z nas wymaga innego leczenia, innego podejścia, nawet gdy dana jednostka chorobowa jest taka sama u jednego jak i u drugiego pacjenta, mówił Piotr Węcławik, dyrektor departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia

Przed nami standaryzacja języka, wymóg przekazywania danych pomiędzy podmiotami - co jeszcze nowego w medycynie, pyta prowadzący Maksymilian Wysocki.

Przed nami rozwój e-recept, raportów propacjenckich, które będą przekazywały informacje o tym ile leków pacjent wykupił, dlaczego nie wykupił, dlaczego w takiej ilości ,a nie np. zalecanej przez lekarza. Przed nami również rozwój telemedycyny, która jest odpowiedzią na braki kadrowe medyków. W wielu przypadkach nie ma konieczności osobistego kontaktu z lekarzem, dodaje Piotr Węcławik

Cyfryzacja edukacji

Podczas debaty Maksymilian Wysocki zapytał Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Mateusza Rafała, czy cyfryzacja edukacji z nami zostaje czy zakończyła się wraz z pandemią.

Cyfryzacja nie zaczęła się wraz z pandemia i z jej końcem tez się nie skończy. Widzimy pewne skoki, które były bardziej radykalne w kierunku cyfryzacji szkół. Za nami start programu „Laboratoria przyszłości”. Dzisiejsza szkoła wymaga cyfryzacji. Szkoła została postawiona przed trudnym zadaniem w czasie pandemii i stanęła na wysokości zadania. Sektor publiczny wspomógł działania ucyfrowienia szkół. „Państwo musi być przedsiębiorcze, państwo musi być rzutkie” - Program laboratoria przyszłości na który poszło ponad miliard złotych stał się odpowiedzią na potrzeby cyfryzacji szkół. Tak jak w naszej przeszłości wyeliminowano analfabetyzm, tak samo dzięki „Laboratoriom przyszłości” dokonała się rewolucja. Program zostaje z nami na dłużej i wymaga działań holistycznych, dodaje gość debaty

W przyszłości Ministerstwo planuje wsparcie rozwoju talentów młodych ludzi i wspomaganie uczniów w wyborze ich własnej ścieżki życiowej.

Walka z dezinformacją

Maksymilian Wysocki wspominał o tym, że jesteśmy nie tylko w trakcie wojny za wschodnią granicą, ale też w roku wyborczym, a to stwarza olbrzymie pole dla dezinformacji cyfrowej. Jak sobie z tym radzić?

Nie ma wiążącej definicji dezinformacji, wobec wszystkich działań, które dzieją się w Internecie. Najwięcej treści szkodliwych jest opatrzona znakiem zapytania. W 15 minut można wstrząsnąć każdym tematem. My jako czytający treści w Internecie powinniśmy włączyć krytyczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem, i być wyczulonym na walkę marek produktów na rynku, które walczą o naszą uwagę. Taka postawa pozwala odfiltrować prawdę od szkodliwych treści, mówi Mateusz Mrozek

Mateusz Mrozek przekazał, że dezinformacja pojawia się po to by wpłynąć na nasze zachowanie. Kiedy czujemy w danej informacji jakiś ładunek emocjonalny, powinniśmy przyjmować taką informację z refleksją i ją zweryfikować. Emocje są polem do manipulacji.

Pan Kamila Mroczka zapytano o to jak rozwijać współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń między NGO, środowiskiem naukowym i biznesem, aby przeciwdziałać zjawisku dezinformacji?

Naszą rolą jest aktywny udział w debacie, staramy się obserwować to co się dziej w przestrzeni cyfrowej. Edukacja jest kluczowym elementem działań. Nieodpowiedzialna informacja może prowadzić do opłakanych skutków w gospodarce. Każda informacja może wywołać destabilizację. Takie działania powinny wiązać się z odpowiedzialnością karną, dodał Kamil Mroczek, członek zarządu NASK

Nowe rozwiązania Poczty Polskiej

Panią Kingę Dobrzyń, zastępczynię Dyrektora Biura Oferty Produktowej i Marketingu Poczty Polskiej zapytano w jaki sposób Poczta Polska pójdzie za trendem cyfryzacji.

Już w krotce pojawi się usługa korespondencji cyfrowej na Poczcie Polskiej. W chwili obecnej jako dostawca usługi publicznej, spełnia wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem tej usługi. Dostawca Poczta Polska jest przeaudytowany. Jesteśmy podmiotem, który pierwszy realizuje w Polsce usługę listów mejlowych. Już za chwilę może nie być listów poleconych, słynnych żółtych karteczek i awiz papierowych. Poczta polska jako pierwszy podmiot będzie realizować tę usługę.

Co ważne, wdrażane rozwiązania przez Pocztę Polską są na najwyższym standardzie bezpieczeństwa.

Współpracujemy np. z NASK, analizujemy zagrożenia. Sama usługa gwarantuje nam ze jest cos uwierzytelnione. To nie jest zwykły email, to kosztuje, dlatego poczta polska wypracowała wiadomość mejlową, za która trzeba zapłacić. Usługa która świadczymy na rynku nie będzie na narażona na spam, profilowanie, niechciane reklamy, ona ma służyć tylko i wyłącznie bezpiecznemu dostarczaniu wiadomości.

Jeszcze do niedawna nikt nie wyobrażał sobie elektronicznej recepty, a która obecnie jest czymś niemal oczywistym. Tam samo będzie z nową usługą Poczty Polskiej.

Pierwsze Forum Cyfrowe wGospodarce