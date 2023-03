Lód wodny na Marsie bliżej równika

Naukowcy odkryli pozostałości po lodowcu blisko marsjańskiego równika, a to może oznaczać, że lód wodny na powierzchni planety mógł występować nawet w takich okolicach całkiem niedawno w geologicznych skalach czasu – informuje SETi Institute.

Gdyby udało się potwierdzić występowanie lodu wodnego w okolicach równikowych na Marsie, byłoby to istotne dla przyszłej załogowej eksploracji tej planety. Na równiku jest cieplej niż w innych rejonach planety, a gdyby okazało się, że są tam też miejsca z lodem wodnym pod powierzchnią, można by było rozważać te lokalizacje na przyszłe bazy na planecie.

Struktura na powierzchni zidentyfikowana jako pozostałość po lodowcu jest jednym z wielu osadów o jasnej barwie znalezionych w rejonie Eastern Noctis Labyrinthus o współrzędnych 7 st. 33’ S, 93 st. 14’ W. Zwykle tego typu osady zawierają sole siarczanowe o jasnym kolorze, ale w omawianym przypadku widać dodatkowo wiele cech lodowca, w tym pola szczelinowe i pasma morenowe.

Naukowcy oceniają, że lodowiec miał 6 kilometrów długości i do 4 kilometrów szerokości, a jego wysokość wynosiła od 1,3 do 1,7 kilometra.

To co znaleźliśmy to nie lód, ale złoże soli ze szczegółowymi cechami morfologicznymi lodowca. Wydaje nam się, że sól utworzyła się na szczycie lodowca, zachowując kształt lodu poniżej” - tłumaczy dr Pascal Lee, planetolog z SETI Institute oraz Mars Institute, który był pierwszym autorem badań.