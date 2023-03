300 nowych miejsc pracy. Światowa korporacja poszukuje pracowników

PWC to globalna korporacja mająca wspierać klientów z całego świata w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Swoją drugą filię otwiera w Lubinie i deklaruje, że do 2025 roku znajdzie w niej zatrudnienie aż 300 osób.

W Lublinie działa już PwC IT Services. Teraz globalna spółka zdecydowała się otworzyć w tym miejscie drugie centrum - PwC Financial Crime Unit.

Silne środowisko akademickie i ogromny potencjał lubelskiej branży IT, a także profesjonalne wsparcie w procesie inwestycyjnym ze strony miasta, to elementy, które są motorem napędowym i magnesem ściągającym do Lublina inwestorów m.in. z branży doradztwa biznesowego i technologicznego – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. – To już druga, po oddziale skupiającym się na rozwoju usług technologicznych, inwestycja firmy PwC w naszym mieście – dodaje.