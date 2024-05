Największa firma bukmacherska musi zapłacić karę

Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę bukmacherską STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Jak podano, kara została nałożona w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, sporządzania oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej oraz przekazania zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z informacji MF wynika, że wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a WSA oddalił skargę spółki - wyrok nie jest prawomocny. Ponadto, strona wniosła skargę kasacyjną. Tu sprawa jest w toku.

STS, spółka handlowa z siedzibą w Katowicach, powstała w 1997 r. i jest firmą bukmacherską. Zatrudnia 1,5 tys. osób. W 2022 roku przy rocznych przychodach 4 mld zł zarobiła na czysto 140 mln zł.

STS to największe przedsiębiorstwo bukmacherskim w Polsce. W 2020 r. jego udział w rynku oceniano na ok. 46 procent. Co roku przyjmuje kilkadziesiąt milionów zakładów wzajemnych, a liczbę stałych klientów szacuje się na ponad 200 tys. osób.

PAP Biznes/bz

