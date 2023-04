Złoty stracił do euro, zyskał do dolara

Złoty w środę stracił do euro 0,25 proc. i wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała prawie 4,68 zł. Złoty za to zyskał do dolara

Złoty w środę stracił do euro 0,25 proc. i wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowało prawie 4,68 zł. Złoty za to zyskał aż 0,45 proc. do dolara, który kosztował ok. godz. 17 niespełna 4,27 zł. Zloty stracił także do blisko 0,2 proc. do franka szwajcarskiego, który kosztował nieco ponad 4,7 zł.

W środę ok. godz. 7.20 euro kosztowało 4,67 zł, dolar 4,29 zł, a frank szwajcarski - 4,69 zł.

Czytaj też: Rynek spodziewa się obniżek stóp jeszcze w tym roku

PAP/KG