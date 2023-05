Tak się kończy odbieranie flagi Ukraińcom! Rosjanin pożałował [Video]

Podczas czwartkowego szczytu Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC) w Ankarze rosyjski delegat Walerij Stawicki wyrwał przedstawicielowi Ukrainy Ołeksandrowi Marikowskiemu flagę; w odpowiedzi ten uderzył go w twarz - poinformowała w piątek agencja Reutera.

Do incydentu doszło w korytarzu budynku tureckiego parlamentu, gdzie odbywał się szczyt BSEC. Ołeksandr Marikowski zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym widać, jak Rosjanin wyrywa mu ukraińską flagę. Następnie Marikowski uderza go w twarz i ją odzyskuje - napisał Reuters.

Wcześniej doszło do przepychanki między ukraińskimi delegatami a funkcjonariuszami ochrony, którzy próbowali zapobiec ich protestowi. Ukraińcy krzycząc i wymachując flagami starali się zagłuszyć przemówienie rosyjskiej delegatki. Zdjęcia z incydentu zostały umieszczone przez turecki parlament na stronie internetowej, a Mustafa Sentop, przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji (parlamentu), stanowczo upomniał uczestników zdarzenia.

Potępiam to zachowanie, które zakłóca pokojową atmosferę, którą Turcja próbuje stworzyć” - powiedział przewodniczący parlamentu.

Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego to międzynarodowy organ powołany do życia w 1992 roku z inicjatywy Turcji, skupiający kraje położone w regionie Morza Czarnego. Obecnie należy do niego 13 państw.

