Kobieta waży 391 kg! By dotrzeć do szpitala wymagała pomocy... strażaków!

We francuskiej miejscowości Stenay, przy granicy z Luksemburgiem i Belgią, około 40 strażaków musiało wyburzyć ściany, aby zabrać z domu ważącą 391 kg kobietę do szpitala. Jak podały media, ewakuację 62-letniej Amerykanki, od wielu lat mieszkającej we Francji, przygotowywano kilka miesięcy.

Władze lokalne i regionalne zaangażowały w operację niemal wszystkie służby, ściągnięto także niezbędny sprzęt specjalistyczny, m.in. z Belgii ambulans przystosowany do transportu pacjentów z dużą wagą. Francja nie dysponuje bowiem takim pojazdem. Przygotowano także specjalne nosze.

„Tak trudnej, skomplikowanej i ryzykownej operacji we Francji jeszcze nie było” - powiedział przedstawiciel władz regionalnych Bernard Burckel.

Ewakuację potrzebującej pomocy medycznej kobiety utrudniał układ pomieszczeń w budynku - dawnym warsztacie garncarskim - w którym mieszkała. Około 40 strażaków musiało wyburzyć ściany a także strop, by przenieść Amerykankę z sypialni na 1. piętrze na parter, skąd przez okno zabrano ją na zewnątrz i przewieziono w eskorcie żandarmerii do kliniki w Nancy.

PAP/ as/