Premier: Uniwersytet Jagielloński pozostaje polską wizytówką

Prezes Rady Ministrów uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim

Dzięki inwestycji w jednej lokalizacji znajdą się wszystkie jednostki Collegium Medicum UJ.

Szef rządu podkreślił, że Uniwersytet Jagielloński jest „perłą w koronie wśród polskich uczelni”.

Jak dodał, jest bardzo dumny z zaplanowanej inwestycji.

Wyraził zadowolenie, że rząd „może wmurować symboliczną cegiełkę w nowe inwestycje”. Szef rządu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zainicjowania tego przedsięwzięcia m.in. prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu, wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, posłance PiS Małgorzacie Wassermann i wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie.

Z mojej strony mogę tylko obiecać, że w tegorocznym budżecie i w kolejnych budżetach będą przeznaczane coraz większe pule środków, nie tylko w wartościach bezwzględnych, ale także procentowych w stosunku do PKB, bo to jest najlepszy miernik w środkach, które są przeznaczane na zdrowie. Łączymy to, co w medycynie najbardziej wartościowe – naukę, leczenie pacjentów, najnowsze osiągnięcia w medycynie, które jestem przekonany, że tutaj będą naszym udziałem – mówił Morawiecki.