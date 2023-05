Orlen wmurował kamień węgielny pod budowę CCGT Grudziądz

Grupa PKN Orlen wmurowała kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej o mocy 560 MW w Grudziądzu

Oddanie inwestycji do użytku planowane jest w 2025 r. Wartość inwestycji to ok. 2 mld zł.

Nie zbudujemy bezpiecznego systemu energetycznego, jeśli nie będziemy mieć elektrowni podtrzymujących bilans energii. Dzisiaj takie elektrownie są zasilane gazem, z czasem będą wypierane przez SMR-y. W naszej strategii chcemy mieć 4 GW mocy bloków zasilanych gazem - powiedział prezes Daniel Obajtek podczas uroczystości.

Umowę na wykonanie jednostki o mocy 560 MW podpisano w maju 2022 roku. Obecnie na terenie budowy prowadzone jest palowanie, a także zbrojenie i wylewanie płyt fundamentowych. Równolegle trwa budowa infrastruktury pomocniczej (m.in. drogi wewnętrzne, place składowe i przedmontażowe, magazyny itp.). Zakończenie prac fundamentowych dla serca bloku - turbozespołu złożonego z turbin gazowej i parowej oraz generatora - planowane jest na przyszły kwartał. Obecnie w fabrykach w kraju i zagranicą trwa produkcja niezbędna dla realizacji prac budowlanych i konstrukcyjnych. Produkowane są prefabrykaty ze stali zbrojeniowej, elementy kotwiące dla głównych maszyn i urządzeń, powstają już elementy kotła odzysknicowego.

To będzie jedna z najnowocześniejszych elektrowni gazowych, umożliwiających współspalanie wodoru, co jeszcze obniży jej emisyjność - dodał Obajtek.

Łączne zaawansowanie wszystkich prac szacowane jest na blisko 20%, przy czym prac projektowych - na ok. 70%. Posadowienie kluczowych urządzeń elektrowni, w tym turbin gazowej i parowej oraz generatora, zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku. Elektrownia zostanie oddana do użytku w 2025 roku, podano w komunikacie.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Siemens Energy oraz Mytilineos. Technologia, która zostanie zastosowana przy budowie bloku w Grudziądzu, należy do najnowocześniejszych na rynku. Budowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60% w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz wspomnianą już elastycznością pracy, zapewnił koncern.

W grudniu 2021 r. zawarto z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Grudziądzka elektrownia zakontraktowała łącznie 518 MW mocy, co w trakcie realizacji umowy zagwarantuje jej przychód sięgający co najmniej 3,5 mld zł.

ISBnews/KG