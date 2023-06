Brak prądu to krach gospodarczy

- Podjęcie decyzji o zamknięciu Turowa śmiało można byłoby uznać za świadome działanie na szkodę kraju i chęć doprowadzenia do jego upadku – mówi Krzysztof Tchórzewski, były Minister Energii

Agnieszka Łakoma: Jak Pan ocenia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nakazujący zamknięcie kopalni Turów?

Krzysztof Tchórzewski: Trudno wypowiadać się o powodach tej decyzji i nie chciałbym oceniać postawy Pana sędziego. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że nie jest on specjalistą w zakresie elektroenergetyki, górnictwa i środowiska, zaś swoim postanowieniem chciał wpisać się w panujące trendy proklimatyczne. I najwyraźniej w ogóle nie wziął pod uwagę znaczenia kopalni i współpracującej z nią elektrowni dla całego kraju.

- A to znaczenie kopalni i elektrowni Turów dla energetyki i gospodarki jest bardzo duże, skoro 7 procent potrzebnego Polsce prądu właśnie stamtąd pochodzi. Zatem wiadomo, że skutki zamknięcia tych zakładów byłyby fatalne.

Gdy mówimy o tych 7 procentach udziału elektrowni w krajowym rynku, to może nie przemawia do wyobraźni. Ale trzeba pamiętać, że bez tego zakładu po prostu zabraknie nam energii elektrycznej, a to oznacza, że trzeba będzie ją ograniczać odbiorcom. Bez Turowa byłyby częste wyłączenia i problemy odczuwalne w całej południowej Polsce. Nasz krajowy system energetyczny – podobnie jak w innych państwach - jest dostosowany do punktów wytwórczych, a te z kolei są zwykle skierowane i zasilają największe węzły przemysłowe. Jeśli obrazowo porównamy kraj z jego społeczeństwem i gospodarką do organizmu, to każdy system energetyczny odgrywa w nim rolę krwioobiegu. A gdy któryś z elementów krwioobiegu przestanie funkcjonować - lub zostanie zatrzymany - to cały organizm ma problemy. Tak samo będzie, jeśli zamkniemy Turów. Podjęcie takiej decyzji śmiało można byłoby uznać za świadome działanie na szkodę kraju i chęć doprowadzenia do jego upadku. To byłaby po prostu dywersja gospodarcza.

- Organizacje, które złożyły wniosek o zamknięcie kopalni, argumentują, że zagraża i niszczy środowisko. Być może liczą, że energia popłynie z innych źródeł na przykład odnawialnych albo z zagranicy?

Trudno mi ocenić, jakie były faktyczne pobudki organizacji, które wystąpiły przeciwko kopalni Turów, czy podjęły świadome działanie na szkodę Polski z inspiracji zewnętrznych, czy tylko z braku odpowiedniej wiedzy i powodów ideologicznych. Być może nie wiedzą, że odnawialne źródła nie zastąpią elektrowni konwencjonalnych w naszym kraju. One pomagają latem i wczesną jesienią, ale – z przyczyn oczywistych – zimą już nie. Zatem kopalnie a także elektrownie konwencjonalne będzie można zamknąć tylko wtedy, gdy na ich miejsce zostaną przygotowane i oddane od użytku źródła elektrownie, na przykład jądrowe i to one będą stanowiły podstawę energetyki.

- Polska ma ambitny program rozwoju energetyki jądrowej, ale do jego zrealizowania droga i daleka i bardzo kosztowna. A może jest inny sposób na przyśpieszenie transformacji?

My nie możemy przyśpieszyć transformacji. Fizycznie nie da się tego zrobić, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Możliwe, że pierwsze duże reaktory uda się uruchomić za 10 lat a następne za ok. 15 lat, bo nie będziemy w stanie w szybkim czasie zorganizować gigantycznego finansowania ich budowy. Uważam, że w Polsce i tak przyjęliśmy bardzo ambitny i jednak nieco ryzykowany plan dekarbonizacji, który zaakceptowała Komisja Europejska. Zamierzamy utrzymać energetykę węglową praktycznie do 2040 roku, a więc proces dekarbonizacji został rozłożony w czasie. Około 4 mld zł rocznie rekompensat Polska płaci elektrowniom węglowym, dlatego że nie sprzedają w tym czasie prądu, gdy jest większe wykorzystanie OZE. To potężny koszt społeczny. Wszyscy - i biznes i gospodarstwa domowe – do tego dopłacamy. Przyśpieszenie transformacji mogłoby skokowo zwiększyć te koszty.

- Polska Grupa Energetyczna zapowiada, że złoży odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a prezes Wojciech Dąbrowski zapewnia, że nie dojdzie do zamknięcia kopalni i elektrowni. Podobne stanowisko zajęli członkowie rządu. Czy sądzi Pan, że to wystarczy?

Jestem pewien, że ani kopalnia nie wstrzyma pracy ani tym bardziej elektrownia Turów. Natomiast mam inne obawy - że pozew przeciwko kopalni Turów może dać początek kolejnym. Na takich samych zasadach działa przecież kopalnia i elektrownia Bełchatów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy kolejne sądy podejmą decyzje o zamykaniu kopalni i elektrowni węglowych, a następne rządy wcieliłyby je w życie. Oczywiście postawa naszego rządu czyli Zjednoczonej Prawicy gwarantuje obronę nie tylko Turowa ale i realizację programu dekarbonizacji w ustalonym tempie. Jednak gdyby jakaś władza podjęła decyzję, że zamyka Turów i Bełchatów w imię ochrony klimatu, to już nie byłaby walka o to, czy nasza gospodarka będzie funkcjonować w lepszych czy gorszych warunkach, to byłoby jak odcięcie tlenu dla organizmu. Turów i Bełchatów to dwa najważniejsze ośrodki zasilania, więc gdyby zostały zatrzymane, oznaczałoby zniszczenie gospodarki i paraliż niemal połowy kraju, a pozbawione prądu zostałyby nie tylko przedsiębiorstwa lecz i gospodarstwa domowe. Jako młody człowiek żyłem w takich warunkach, gdy wieczorem z powodu braku prądu trzeba było siedzieć przy lampie naftowej. I pamiętam, co działo się, gdy ogłaszano 20 stopień zasilania w czasach PRL-u.

- Obawiam się, że obecnie młodzi ludzie a nawet 30-olatkowie nie biorą pod uwagę możliwości takiej, że będzie brakować prądu dłużej niż przez godzinę lub dwie i częściej niż raz w roku. Może zatem należałoby skuteczniej edukować nie tylko o ochronie klimatu i oszczędzaniu energii ale także o tym, czym jest blackout i że OZE nie zawsze działają?

Współczesny świat oparty jest na energii elektrycznej, a odejście od paliw kopalnych w ramach polityki klimatycznej jeszcze pogłębi ten proces. Brak prądu to - w wielkim skrócie - krach gospodarczy, brak ciepła, łączności internetowej i możliwości dokonania jakichkolwiek zakupów. Chciałbym, by tak Pan sędzia, jak i ci, którzy złożyli skargę na Turów, zdali sobie z tego wszystkiego sprawę. Chyba że robią to, co robią, bo w przypadku problemów w Polsce zamierzają wyjechać zagranicę.

Rozmawiała Agnieszka Łakoma

Czytaj też:„Polityczna i antypolska decyzja” w sprawie Turowa