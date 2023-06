Jak żyć z chorobą Hashimoto?

Choroba Hashimoto, zwana inaczej zapaleniem tarczycy, to choroba autoimmunologiczna, w której to nasze własne komórki odpornościowe niszczą tarczycę, doprowadzając tym samym do jej patologicznego działania. Jak objawia się ta choroba i przede wszystkim, jaką dietę powinniśmy stosować, w celu zminimalizowania nieprzyjemnych objawów?

Objawy

Pierwsze objawy często mylone są ze zwykłym przemęczeniem lub osłabieniem. Towarzyszyć temu jednak może wypadanie włosów, sucha i wysuszona cera, a także kłopoty z koncentracją, zdolnością uczenia się i skupieniem uwagi na jednym zadaniu. Ponadto pacjenci równie często skarżą się na bóle mięśniowe oraz stawowe, szybkie przybieranie na wadze, bardzo krwawe cykle menstruacyjne, nieustanne uczucie zimna, chrypkę oraz charakterystyczne pogrubienie okolic szyi, zwane wolami endemicznymi.

Natomiast w badaniach laboratoryjnych daje się zauważyć wysoki poziom cholesterolu całkowitego. Objawy te wpływają na obniżenie komfortu życia oraz utrudniają wykonywanie codziennych czynności.

Wpływ diety

Niekorzystne działanie wykazuje żywność prozapalna, dodatkowo nasilająca i tak istniejących już stan zapalny. Pamiętajmy też, że choroba Hashimoto często jest rezultatem zaniedbań dietetycznych i wynika z niewyrównanej cukrzycy, otyłości, wysokiego poziomu cholesterolu oraz współistnienia innych chorób autoimmunologicznych, na przykład celiakii.

W podejściu dietetycznym powinniśmy dążyć więc do zastąpienia żywności prozapalnej, na przeciwzapalną. Na tym jednak nie koniec. Oprócz specjalnej diety, nieodłącznym elementem leczenia choroby Hashimoto jest zmiana trybu życia, farmakoterapia oraz suplementacja. Istotne jest też, aby zacząć wdrażać zmiany jak najszybciej, gdyż łatwiej będzie nam długoterminowo utrzymać zalecenia.

Bez glutenu

Z powodu podejrzeń o współistnieniu celiakii, lekarze zalecają, aby dodatkowo zbadać się pod jej kątem. Ale dieta bezglutenowa okazuje się także być pomocna, nawet pomimo braku celiakii. W jednym z badań przeprowadzonych na 34 kobietach przez okres 6 miesięcy, dieta bezglutenowa powodowała poprawę czynności tarczycy oraz zmniejszenie ilości przeciwciał tarczycowych. Jednakże potrzebne są dalsze badania, gdyż niewykluczone, że mogło to też wynikać z ograniczenia innego składnika diety w czasie stosowania diety bezglutenowej. Z pewnością ograniczanie ilości spożywanego glutenu jest dla nas korzystne.

Bez nabiału

Wśród pacjentów z chorobą Hashimoto, bardzo często występuje nietolerancja laktozy, która dotyczy nawet 75% chorych kobiet. Z pewnością najlepiej wykonać odpowiednie badania, w celu wykluczenia ewentualnych problematycznych produktów. Warto jednak na własną rękę przetestować w krótkich czasie jak reagujemy na nabiał. Jeżeli po jego spożyciu doświadczamy nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, to trzeba pomyśleć o jego odstawieniu, przynajmniej na jakiś czas.

Dieta przeciwzapalna

Chodzi o usunięcie ze swojego jadłospisu żywności wysokoprzetworzonej (słodycze, wyroby piekarnicze, fast foody, słone przekąski, utwardzana margaryna, żywność do podgrzania, półprodukty) oraz zastąpienie jej owocami, warzywami, orzechami, zdrowymi tłuszczami oraz wszystkim tym, co za zdrowe uchodzi. Kluczowa jest także różnorodność. Korzystając z rozmaitych produktów, dostarczamy sobie wielu składników odżywczych, z których każdy zwalcza stan zapalny. Taka dieta pomaga nie tylko w przypadku choroby Hashimoto, ale również innych chorób, których źródłem jest stan zapalny. Jednocześnie częściej gotujmy samodzielnie w domu, a rzadziej posiłkujmy się daniami gotowymi lub zamówionymi w restauracji.

Co suplementować?

Zależy do głównie od indywidualnych predyspozycji oraz wyników badań laboratoryjnych krwi. Uśredniając można jednak przyjąć, że dla osób chorujących na Hashimoto sprawdza się:

Selen – w dawce 200 mikrogramów, pomagający zmniejszać ilość przeciwciał przeciwko peroksydazie przeciwtarczycowej.

Cynk – po 30 miligramów, który w połączeniu z selenem wspiera funkcjonowanie tarczycy.

Kurkumina – aktywny składnik kurkumy. Działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco.

Witamina D – polecana każdemu, jednak osoby z chorobą Hashimoto mają jej dużo niższy poziom.

Magnez – zmniejsza ilość przeciwciał działających przeciwko tarczycy oraz ryzyko wystąpienia stanów zapalnych.

Żelazo – przy zapaleniu tarczycy lub jej niedoczynności obserwuje się znacznie niższe poziomy żelaza, co sprzyja wystąpieniu anemii.

I nie bierzmy bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem dużych dawek jodu. Pomimo, że wykazano jego korzystne działanie przy chorobach tarczycy, to jego zbyt duże dawki lub zażywanie, kiedy nie jest on nam potrzebny, jest przyczynkiem do poważniejszych powikłań.

Filip Siódmiak