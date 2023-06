Neil Harbisson: Technologie częścią naszego ciała. Pytanie o skutki

Technologie mogą stać się nie tylko częścią naszego życia, ale też ciała; to z pewnością zmieni nas jako społeczność - uważa Neil Harbisson. Artysta od 20 lat żyje z implantem pozwalającym mu „usłyszeć” kolory, których nie widzi z powodu choroby.

Technologie mogą stać się nie tylko częścią naszego życia, ale też naszego ciała. Do tej pory postrzegaliśmy ją jako narzędzie, teraz technologia może stać się fizycznie częścią człowieka. To z pewnością zmieni nas jako społeczność. Sztuczna inteligencja (AI) i sztuczne zmysły (artificial senses - AS) mogą zmienić naszą percepcję rzeczywistości - podkreślił Neil Harbisson, który w poniedziałek był gościem „Re_d rethink digital fest” – festiwalu biznesowo-technologicznego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.