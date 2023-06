ROSJA. Bezlitosny mechanizm nielegalnej adopcji dzieci

Rosja stworzyła bezlitosny mechanizm nielegalnej adopcji dzieci, by doprowadzić do wyniszczenia narodu ukraińskiego; państwo, które podnosi rękę na najbardziej niewinnych, zasługuje na najwyższe potępienie, a jego działania na najwyższą możliwą karę - powiedziała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Witek wzięła udział w spotkaniu w sprawie wzmocnienia reakcji legislacyjnej na zagrożenia związane z handlem ludźmi w odniesieniu do uchodźców ukraińskich.

To bardzo cenne, że możemy spotkać się dziś wspólnie w międzynarodowym gronie, bo tylko wspólne i międzynarodowe działania dają szansę, aby skutecznie podjąć się tego ogromnego wysiłku. Handel ludźmi to okrutny proceder, który ingeruje w cudze życie, nietykalność cielesną i prawo do decydowania o sobie samym” - mówiła marszałek Sejmu.

Jak zaznaczyła, w kontekście Ukrainy handel ludźmi przybiera bardzo różne formy, ale dotyczy bardzo często kobiet i dzieci. „W warunkach wojny i uchodźstwa stają się one dla handlarzy łatwymi ofiarami” - mówiła. „Kobiety i dzieci z narzędzi wojny i terroru stają się przedmiotem usług” - dodała.

Przytoczyła też dane mówiące o tym, że od początku konfliktu na Ukrainie internetowe wyszukiwanie usług seksualnych ukraińskich kobiet i dzieci wzrosło o 600 proc. „Wzrósł także handel kobietami w ciąży” - dodała Witek.

Marszałek Sejmu zwróciła również uwagę, że dzieci stają się obiektem „innego okrutnego procederu”.

Ten proceder to bezlitosny mechanizm nielegalnej adopcji, jaki Rosja stworzyła do wyniszczenia narodu ukraińskiego” - oceniła. „Rosja porywa je z domów na swoje terytorium, przetrzymuje w obozach resocjalizacji, przemocą wyrywa z nich tożsamość, a następnie umieszcza w rosyjskich rodzinach w ramach pieczy zastępczej lub adopcji. Prowadzi handel ludźmi na rzecz swojego narodu i imperialnych planów” - mówiła Witek.

Marszałek zastanawiała się, czy tak powinien wyglądać współczesny świat. „Czy w ten sposób postępuje cywilizowany kraj, który szanuje fundamentalne zasady? Tak zachowują się wojenni zbrodniarze i terroryści, tak działa anarchiczna dyktatura, która nie wyciąga z historii żadnych lekcji, która nie uznaje żadnych świętości. Państwo, które podnosi rękę na najbardziej niewinnych - na dzieci i na młodzież - zasługuje na najwyższe potępienie, a jego działania na najwyższą możliwą karę” - podkreśliła Witek.

Czytaj także: CNN: Zachodni sojusznicy apelowali, by nie atakować Rosji! Dlaczego?

PAP (autor: Rafał Białkowski, Daria Kania)/gr