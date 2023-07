Odwieczny problem na każdym stole – picie przed, w trakcie czy po posiłku?

Spożywając posiłek, prędzej czy później zapragniemy sięgnąć po szklankę napoju, by zaspokoić pragnienie. I tu pojawia się pytanie. Kiedy najlepiej pić? Odpowiedź może was zaskoczyć

Jak przebiega proces trawienia?

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy najlepiej pić, najpierw musimy w przybliżeniu zrozumieć proces samego trawienia pokarmów. Otóż już na samym początku, w jamie ustnej wydziela się amylaza ślinowa, której zadaniem jest przekształcenie węglowodanów do dekstryn. Wchłonięcie węglowodanów kończy się w jelitach, gdzie amylaza trzustkowa rozbija się je do maltozy oraz izomaltozy. Białka trawione są w żołądku pod wpływem proteaz. Niskie pH żołądka denaturuje strukturę białek oraz zapobiega rozwojowi drobnoustrojów. W jelicie trypsyna oraz chymotrypsyna rozkładają je na krótsze łańcuchy peptydowe, gdzie później zostają one wchłonięte.

Z tłuszczami sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Są to związki hydrofobowe, toteż nie rozpuszczają się i nie mieszają z wodą. Trawienie rozpoczyna się w żołądku, jednak jest to bardzo mało wydajny proces. Następnie zachodzi emulgacja tłuszczy z udziałem żółci. Tworzą one z żółcią mieszaninę, w której to rozbijane one są na mniejsze krople tłuszczu. Dalej lipaza trzustkowa odcina skrajne kwasy tłuszczowe, z których powstają monoacyloglicerole oraz wolne kwasy tłuszczowe. Potem esteraza cholesterolowa odcina kwas tłuszczowy od cząsteczki cholesterolu. Na sam koniec w nabłonku jelit, odcięte wcześniej kwasy tłuszczowe łącza się z monoacyloglicerolami i pod postacią lipoprotein trafiają do krążenia.

Jak płyny wpływają na treść pokarmową?

Picie w czasie posiłku dosłownie rozmiękcza pokarm z znajdujący się w żołądku. Rozcieńczeniu ulegają także enzymy trawienne oraz soki żołądkowe, co utrudnia, zaburza i wydłuża proces trawienia. Pamiętajmy też, że płyny mają swoją objętość. Sprawia to, że mogą one powodować dolegliwości bólowe, spowodowane rozepchaniem ścian żołądka.

Szklanka wody przed posiłkiem, a odchudzanie

Jednym z tricków na odchudzanie jest wypicie szklanki wody przed spożyciem posiłku. Takie rozwiązanie ma za zadanie chwilowo wypełnić nasz żołądek, przez co zjemy mniejszą porcję jedzenia. I rzeczywiście tak jest. Zdecydowanie warto wypróbować.

Sytość

Picie wody w trakcie posiłku może także poprawić uczucie sytości po posiłku. Chwilowe zaprzestanie jedzenia i sięgnięcie po wodę pomoże szybciej dotrzeć sygnałowi do mózgu i uświadomić sobie, że się najedliśmy. Trzeba jednak wspomnieć, że u co po niektórych spowoduje to bóle brzucha.

W jakich sytuacjach lepiej nie pić?

Na picie przed i w trakcie posiłku powinny uważać osoby chorujące na refluksową chorobę przełyku. Nadmiar wody wraz ze spożytym posiłkiem zwiększa ciśnienie w żołądku i przyspiesza cofanie się kwaśnej treści pokarmowej z powrotem do przełyku.

A kiedy pić?

Najlepiej, aby nie pić ani przed, w trakcie czy bezpośrednio po posiłku. Odczekajmy około 15-20 minut i dopiero wtedy się napijmy. Warto jednak zaobserwować reakcje swojego organizmu i samodzielnie zdecydować, kiedy pić, a kiedy lepiej nie.

Filip Siódmiak