Śledztwo ABW. Jest akt oskarżenia ws. wyłudzających VAT

Po śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do sądu trafił akt oskarżenia wobec 25 osób, które miały wyłudzać VAT przy obrocie stalą i granulatem tworzyw sztucznych - poinformowała ABW na stronie internetowej. Straty Skarbu Państwa wyniosły 38,2 mln zł.

Według ustaleń funkcjonariuszy poznańskiej delegatury ABW podejrzewani o działanie w zorganizowanej grupy przestępczej mieli w latach 2012-2016 zorganizować karuzelę podatkową przy obrocie wyrobami stalowymi, a później granulatem tworzyw sztucznych. W nielegalnej działalności miały uczestniczyć polskie i zagranicznych firmy.

Śledczy wyjaśnili, że „znikający podatnik” nabywał towar z zerową stawką podatku VAT i sprzedawał towar krajowym firmom doliczając 23 proc. podatku VAT do wartości towaru. Podatek nie trafiał jednak do Skarbu Państwa. Ostatnia w łańcuchu firma sprzedawała towar za granicę - znów przy zerowej stawce VAT. Na tej podstawie występowała o zwrot podatku naliczonego na wcześniejszym etapie - wskazali śledczy.

Za takie przestępstwa grozi kara do 15 lat więzienia. Dwoje podejrzanych to recydywiści - zaznaczyła ABW w informacji. Zabezpieczono mienie o wartości 1,4 mln zł.

Śledztwo prowadzone przez poznańską delegaturę ABW nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, która wniosła do sądu akt oskarżenia. „W trakcie postępowania współpracowano z prokuraturami i służbami partnerskimi innych państw Unii Europejskiej” - zaznaczyła ABW.

Rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury prok. Maciej Meler powiedział PAP, że skierowany do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia liczy 800 stron a akta sprawy, to ponad 300 tomów. Zaznaczył, że wśród oskarżonych jest 19 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 31 do 62 lat - to mieszkańcy woj. wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.