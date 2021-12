ABW uderza w przestępców! Wyłudzali VAT przy produkcji biopaliwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie kolejne osoby mające działać w grupie wyłudzającej podatek VAT przy produkcji biopaliw i prać pieniądze – dowiedziała się PAP. Dotychczas w śledztwie dotyczącym tej grupy zarzuty przedstawiono 61 osobom.

Romana C. i Jarosława S. zatrzymali we Wrocławiu i Namysłowie (woj. opolskie) funkcjonariusze wrocławskiego wydziału zamiejscowego delegatury ABW w Poznaniu. „Do zatrzymań i przeszukania miejsc zamieszkania mężczyzn doszło we wtorek 14 grudnia” - przekazał PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Śledczy wykryli, że grupa, do której mieli należeć zatrzymani pozorowała handel wewnątrz Unii Europejskiej między polskimi i zagranicznymi firmami. Łańcuchy transakcji były celowo tak układane, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a inne - buforów. W ten sposób ostateczni odbiorcy mogli wykazać +legalne+ nabycie półproduktów służących do produkcji biopaliw” – wyjaśnił rzecznik.

W nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych VAT oraz prania pieniędzy. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec jednego z zatrzymanych. Drugiemu prokurator wyznaczył poręczenie majątkowe, zakazał prowadzenia działalności oraz opuszczania kraju i nakazał dozór policji.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że sprawa nadal się rozwija.

PAP/kp