Jedz te owoce, kiedy masz mało energii

Zdarza się, że w pracy, szkole, na uczelni lub treningu nagle spada nam poziom energii. Co robić w takim wypadku? Najlepiej dostarczyć swojemu organizmowi dawki zdrowych i pożywnych kalorii. Nie warto jednak sięgać wtedy po przekąski i słodycze, ponieważ zjedzenie ich da w krótkim czasie efekt odwrotny do zamierzonego. Staniemy się bardziej głodni. Skoro mamy wybierać w zdrowych produktach, to jakie wybrać?

Od czego zależy odpowiedni dobór owoców?

Zasadniczą rolę odgrywają tutaj 2 komponenty, są to woda oraz cukry proste. Pierwszy z nich odgrywa kluczową rolę w przebiegu wszystkich reakcji biochemicznych w naszym ciele. Jej niedobór znacząco wpływa na zdolności poznawcze oraz wysiłkowe. Co więcej, gdy jesteśmy spragnieni, błędnie definiujemy swoje odczucie głodu. Znaczy to tyle, że często zamiast głodu, chce nam się po prostu pić. Węglowodany z kolei służą jako główne źródło energii dla naszych komórek. Nie możemy także zapominać o pierwiastkach, takich jak potas, wapń, mangan czy magnez. Bowiem ich niedobory w diecie pogarszają wydolność i generowaną przez nas moc. Powinny one być także zasobne w witaminy, przeciwutleniacze i antyoksydanty oraz błonnik pokarmowy.

Banan

Owoc najczęściej kojarzący nam się z szybką formą przekąski poza domem. To doskonałe źródło cukrów prostych (szczególnie te bardziej żółte z ciemnymi plamkami). W 100 g dostarcza 90 kcal, w tym około 21 g węglowodanów. Średniej wielkości banan (120 g) zapewnia aż 12% całodziennego zapotrzebowania na wapń. Owoc ten często stanowi także podstawę pysznych i odżywczych koktajli. Polecamy połączyć go z płatkami owsianymi, masłem orzechowym, orzechami, odżywką białkową oraz borówkami.

Mango

Owoc tropikalny i droższy od pozostałych. Nie oznacza to jednak, żeby odmawiać go sobie za każdym razem. Podobnie do banana, tak i mango im bardziej dojrzałe, tym słodsze i zasobniejsze w cukry proste. Jest też dosyć kaloryczne i w 100 g dostarcza 70 kcal. Chcąc mieć pewność, że owoc będzie odpowiedni, najlepiej zaopatrzyć się w jego mrożoną wersję. Również idealne spisze się w różnego rodzaju koktajlach.

Kiwi

Ten mały owoc to nie lada gratka dla koneserów owoców. Łączy w sobie smak słodki oraz lekko kwaśny i szczypiący język. Jedna mała sztuka zapewnia praktyczne dzienne zalecane spożycie witaminy C oraz 148 mg potasu, przy zapotrzebowaniu 4500 mg. Dostarcza także sporej dawki kwasu foliowego, którego niedobory wpływają na uczucie senności oraz zmęczenia.

Jabłka

Z czym zazwyczaj kojarzy nam się jeden owoc w formie przekąski do pracy czy szkoły? No właśnie z jabłkiem. Średnia sztuka (250 g) dostarcza 30 g węglowodanów. Dodajmy do tego dawkę pektyn (jedna z frakcji błonnika rozpuszczalnego występująca w jabłkach), dużą ilość wody i gotowe. Nic dodać nic ująć. Doskonale syci i smakuje, dlatego owoc ten jest tak chętnie wybierany, jako przekąska zjedzona poza domem.

Ananas

Myśląc o ananasie najczęściej wskazujemy z kraje wyspiarskie oraz wakacje pod palmami. Jednakże możemy go również dostać w Polsce. Co prawda nie będzie on tak samo świeży, soczysty i słodki, jak w kraju pochodzenia. Swoją kwasotę zawdzięcza witaminie C. Po jego zjedzeniu możemy doświadczać charakterystycznego szczypania w ustach. Dzieje się to za sprawą bromeliny. Już mała ilość ananasa (2-3 plastry) wzmacnia odporność i dodaje zastrzyku energii. W dużych ilościach występuje tam także mangan odpowiedzialny za podtrzymanie funkcji poznawczych.

Owoce jagodowe

Do tej grupy zalicza się więc truskawki, maliny, borówki, jeżyny czy jagody. Ich barwnik – antocyjany, to silny antyoksydant, który zmniejsza stany zapalne, poziom stresu oksydacyjnego oraz zwalcza szkodliwe działanie wolnych rodników. To także solidna dawka witaminy C. Idealnie pasują do owsianki czy smoothie.

Filip Siódmiak