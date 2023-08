Trump próbował podważyć wynik wyborów? Jest oskarżenie!

Wielka ława przysięgłych w Waszyngtonie postawiła we wtorek cztery zarzuty byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi oskarżając go o nielegalne działania mające odwrócić wynik przegranych przez niego wyborów.

Jak wynika z opublikowanych we wtorek zarzutów, Trump został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych o zmowę w celu oszustwa państwa, zmowę w celu zakłócenia oficjalnych procedur, próby ingerencji w toczące się postępowania i zmowę na szkodę praw obywateli. Wszystkie te zarzuty – jak stwierdziła prokuratura - mają związek z jego działaniami mającymi na celu odwrócenie wyniku wyborów.

Śledczy działający w ramach dochodzenia prowadzonego przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha zarzucają Trumpowi, że wiedział, iż przegrał wybory, lecz mimo to używając nielegalnych środków dążył do nieuznania ich prawdziwych wyników „godząc w fundamentalną funkcję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych”. Trumpowi zarzuca się też, że próbował wykorzystać przemoc podczas szturmu jego fanów na Kapitol, by dążyć do swojego celu.

Były prezydent ma się stawić w sądzie w Waszyngtonie w czwartek, by usłyszeć zarzuty i zostać formalnie postawionym w stan oskarżenia.

