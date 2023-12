USA: Sąd wykluczył Trumpa ze startu w wyborach!

Sąd Najwyższy stanu Kolorado orzekł we wtorek, że były prezydent Donald Trump nie może być ponownie prezydentem ze względu na udział w buncie przeciwko Stanom Zjednoczonym. W efekcie nie może on figurować na kartach wyborczych w tym stanie. Zespół wyborczy Trumpa zapowiedział odwołanie się do Sądu Najwyższego USA.

Jak napisał sąd w wydanym we wtorek orzeczeniu, większość składu uznała, że „prezydent Trump jest zdyskwalifikowany ze sprawowania urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych” ze względu na przepisy czternastej poprawki do konstytucji USA.

Paragraf trzeci tej poprawki, wprowadzony po wojnie secesyjnej, mówi że urzędu nie może sprawować osoba, która złożyła przysięgę na konstytucji USA, „a następnie wziął udział w powstaniu lub buncie przeciwko niej albo udzielał jej wrogom pomocy lub poparcia”.

Tak twierdzili autorzy skargi do sądu, zwracając uwagę na próby Donalda Trumpa utrzymania się u władzy, mimo przegranych wyborów oraz jego zachowanie podczas szturmu jego zwolenników na Kapitol 6 stycznia 2021 r.

Zespół wyborczy Trumpa uznał wyrok za „antydemokratyczny” i zapowiedziała odwołanie do Sądu Najwyższego USA.

Wejście w życie decyzji wstrzymano do 4 stycznia, by dać czas na interwencję Sądu Najwyższego.

PAP/ as/