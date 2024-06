W tygodniku „Sieci”: Idź na wybory!

Na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci” Beata Szydło, była premier i posłanka do Parlamentu Europejskiego apeluje: „Idź na wybory, bo inaczej nas ograbią i zniewolą. Trwa walka, która zdecyduje o przyszłości naszej ojczyzny i Europy. Wiem, że dopiero co dwie kampanie za nami, ale nie możemy się zniechęcić, zmęczyć„.

Te wybory to gra o wysoką stawkę

Premier Beata Szydło w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi („Jesteśmy zahartowani, będziemy skuteczni”) komentuje działania obecnej władzy i jej brutalność wobec PiS. Wyjaśnia także, dlaczego działania Donalda Tuska są na rękę administracji Unii Europejskiej.

Postawa europejskiego establishmentu jest jasna: oni nie chcą silnej Polski, nie chcą dobrobytu Polaków. Rządy Prawa i Sprawiedliwości, które to budowały, od początku stały im kością w gardle. Najpierw liczyli, że to epizod, na co najwyżej cztery lata. Potem zobaczyli naszą skuteczność i zaangażowali się w organizację przewrotu w Polsce. Rzucili do tego wszystkie siły. Każdy widzi, jakim kłamstwem były zarzuty o łamanie praworządności, czepianie się każdej ustawy. Teraz się okazało, że chodziło tylko o to, by wrócili do władzy ulegli im ludzie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wróciła też podobno praworządność – bez zmiany jednej nawet ustawy. Nieprawdopodobne zakłamanie.

Zbliżające się wybory to gra o wysoką stawkę. Zapytana, o co będziemy walczyć, Beata Szydło odpowiada: – O jakość życia Polaków, wolność, rozwój gospodarczy, powstrzymanie Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę. Polacy nie chcą wyższych cen, wzrostu kosztów życia i nowych podatków. Nie chcą realizacji ideologicznych pomysłów, które utrudnią im życie. Te wybory to także pytanie o suwerenność państwa polskiego. Jesteśmy zdeterminowani, by zatrzymać niebezpieczne projekty budowy europejskiego superpaństwa, które pozbawiłyby nas niepodległości. Nadal będziemy bronili wolności obywatelskich, w tym wolności słowa – deklaruje premier Beata Szydło.

Kryzys męskości

Konrad Kołodziejski w artykule „Kryzys męskości” zauważa, że choć zmniejszający się każdego roku przyrost naturalny nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, fakty nie kłamią. Polska na dobre zagościła wśród krajów o najwyższym ubytku naturalnym na świecie. Ponadto dotykający Europę kryzys – upadek męskości, jaki znaliśmy do tej pory – jest szczególnie niebezpieczny. Narastające zagrożenie wybuchu zbrojnego konfliktu powoduje, że szczególnie teraz potrzebujemy właśnie mężczyzn, obrońców, żołnierzy.

Jesteśmy niemal ze wszystkich stron otoczeni przez agresywne nacje, które czekają na dogodny moment, aby zniszczyć naszą cywilizację. I choć Zachód jest bogaty i technologicznie bije swoich wrogów na kilka długości, to nie potrafi się bronić, bo – mówiąc kolokwialnie – nie ma jaj. Dlatego śmieszą mnie te wszystkie apele o przywrócenie poboru do wojska, które słychać ze wszystkich krańców Europy. Kogo wy chcecie ubierać w mundur? Niedojrzałe dzieci? Zniewieściałych chłopców pod trzydziestkę? Przecież to grozi rzezią tych ludzi na masową skalę.

Kołodziejski podkreśla, że zniewieścienie to nie jedyny objaw problemów związanych z tożsamością mężczyzn. Drugi problem to niechęć do brania odpowiedzialności.

Proces Donalda Trumpa – sądowa farsa

Proces karny Donalda Trumpa to jedno z najgorliwiej śledzonych wydarzeń ostatniego czasu w Stanach Zjednoczonych. Wzbudza duże emocje i stale pogłębia podziały w amerykańskim społeczeństwie. Aleksandra Rybińska w artykule „Sądowa farsa” zwraca uwagę, że przy okazji tego procesu nie sposób mówić o bezstronności sędziowskiej i prokuratorskiej.

_Jego los jest w rękach 12 nowojorczyków, z trudem wybranych do ławy przysięgłych spośród mieszkańców stanu, gdzie Joe Biden w 2020 r. otrzymał 60,8 proc. głosów. Trump musiał godzinami siedzieć na sali sadowej i wysłuchiwać opowieści byłej aktorki filmów dla dorosłych, która ze szczegółami opisywała, co robiła z nim w łóżku, choć nie miało to nic wspólnego ze sprawą. Sędzia Juan Mercer, który dwukrotnie wpłacał darowizny na kampanię prezydencką Joe Bidena w 2020 r., a którego córka pracowała w przeszłości dla obecnej wiceprezydent Kamali Harris, zakazał Trumpowi komentować proces w mediach pod groźbą kar finansowych, a nawet więzienia, podczas gdy Cohen, skazany prawomocnym wyrokiem, brylował w CNN i dzienniku „New York Times”. […] _

Trudno było się oprzeć wrażeniu, że chodziło o to, by dopaść Trumpa za cokolwiek, nawet jeśli to cokolwiek jest absurdalne z prawnego punktu widzenia – zauważa Rybińska.

Jak więc wyrok na Donalda Trumpa w procesie, który był prowadzony na tak nieuczciwych warunkach, odbije się na amerykańskiej demokracji? Czy wpłynie na głosy niezdecydowanych? Z pewnością nie uspokoi nastrojów do wyborów prezydenckich.

Inne ciekawe tematy

Polecamy także artykuły: Jana Rokity „Rząd na wojennej stopie z katolikami”, Stanisława Janeckiego „Tusk jak Jaruzelski”, Macieja Walaszczyka „Demokracją między oczy”, Jakuba Augustyna Maciejewskiego „Nowa TVP promuje LGBT+”, Gorana Andrijanicia „Jak pomagać Polkom w trudnej ciąży?”, Dariusza Matuszaka „Umowa o recyclingu ludzi”, Marka Budzisza „Spacer po drabinie eskalacyjnej”. Godna polecenia jest także rozmowa Marka Pyzy z Patrykiem Jakim, kandydatem do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca na śląskiej liście Prawa i Sprawiedliwości „Zatrzymać niemiecki projekt” czy Doroty Łosiewicz z Marią Niklińską, aktorką, piosenkarką, menedżerem kultury, kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego „Polska nie ma się czego wstydzić”.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Samuela Pereiry, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz.

Więcej w nowym wydaniu tygodnika „Sieci”.

