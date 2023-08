ZUS: Blisko 2,4 mln wniosków o "Dobry start"

W ciągu 6 tygodni wpłynęło blisko 2,4 mln wniosków o wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”, to 72 proc. wszystkich dokumentów, które zostały złożone w ubiegłym roku; do tej pory wypłacono ponad 830 mln zł – poinformował PAP w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Środki z programu „Dobry Start” przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat. Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. Warto jednak pamiętać, że 300 plus nie obejmuje dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym” - podkreśla Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

Aby otrzymać środki z programu „Dobry Start”, rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie, za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Jak podał w środę ZUS, zainteresowanie dodatkowymi środkami jest bardzo duże. „Zaledwie w ciągu 6 tygodni do ZUS-u wpłynęło blisko 2,4 mln wniosków. To 72 proc. (3,3 mln) wszystkich dokumentów, które zostały złożone w ubiegłym roku. Wypłacono już ponad 830 mln zł” - poinformował Zakład.

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca, a ostateczny termin ich złożenia mija 30 listopada danego roku. Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

PAP/kp