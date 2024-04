Wniosek o 800 plus: spóźnienie może kosztować

Kto chce zachować ciągłość wypłaty świadczeń, ten do końca kwietnia musi złożyć wniosek o 800 plus - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski na ten okres można składać od 1 lutego. Rodzice złożyli już blisko 3 mln wniosków, które objęły 4,6 mln dzieci.

Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski tłumaczy, dlaczego warto złożyć wniosek o świadczenie jeszcze w kwietniu.

Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie 800 plus, powinni prawidłowo wypełniony wniosek złożyć do końca kwietnia. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone w czerwcu. Jeśli dokument wpłynie w maju, to przelew z ZUS-u trafi na konto do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca – wyjaśnił rzecznik.