Rodzicu, jeszcze masz szansę na pieniądze z ZUS!

Od 1 lipca rodzice złożyli prawie 700 tys. wniosków o świadczenie z programu Dobry Start – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o 300 zł można składać za pomocą aplikacji mZUS, przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Nabór wniosków o Dobry Start ruszył 1 lipca. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Popularny program

„Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 1 lipca rodzice złożyli prawie 700 tys. wniosków o świadczenie z programu Dobry Start” – poinformował Grzegorz Dyjak z centrali ZUS.

Wyprawka szkolna przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach ani na studentów.

Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

