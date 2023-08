Skiba: Ogromny sukces uszczelnienia podatków

Ogromny sukces uszczelnienia podatków, szczególnie VAT. Prognoza na 2024 r. to 693,6 mld zł (w 2015 r. było to tylko 289 mld zł) - napisał na Twitterze Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

-Gdy porównamy się do innych krajów, to mamy rekordowy wzrost także w relacji do PKB (dochody VAT to 7% PKB w 2015 r. oraz aż 8,6% PKB w 2021 r.) - dodał we wpisie Leszek Skiba.