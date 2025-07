41 940 zł wydał Polak na pokrycie podatków, składek i opłat

Realne obciążenie podatkowe przeciętnego Polaka wynosi około 43 proc. dochodu brutto, wynika z nowego raportu Warsaw Enterprise Institute. Przeciętny Polak na pokrycie wszystkich podatków, składek i opłat administracyjnych musiał wydać w 2024 roku minimum 41 940 zł.

Raport „Ile kosztuje cię państwo” wskazuje, że sam wynik nie ukazuje w całości skali zjawiska, a odnosi się jedynie do wartości pieniężnych. Koszty wynikające z opodatkowania to także czas potrzebny na uregulowanie płatności, chociażby z tytułu PCC. W połączeniu ze skomplikowanym systemem, wypadającym słabo na tle Europy, to wyraźny sygnał do zmian, podkreśliła organizacja.

„Warsaw Enterprise Institute od lat opowiada się za uproszczeniem Polskiego systemu podatkowego. W rankingach badających jego atrakcyjność i przejrzystość nasz kraj cyklicznie zajmuje końcowe lokaty, w 2024 roku w badaniu OECD zajęliśmy 31. miejsce na 38 państw. W Polsce funkcjonuje kilka różnych składek, których opłacanie jest obowiązkowe, przy czym część z nich można odpisać od podatku, a część nie. Dodatkowo funkcjonują trzy różne stawki VAT, często dotyczące dóbr pokrewnych” - czytamy w komunikacie.

Mimo że stawka PIT dla osoby o średnich zarobkach wynosi w Polsce 12 proc., to po uwzględnieniu pozostałych przymusowych opłat realny ciężar opodatkowania rośnie do poziomu 43 proc. Jeszcze w 2017 roku IBS szacował ten wskaźnik na 37 proc., co oznacza, że opodatkowanie rośnie szybciej niż dochody, podkreślono.

Statystyczny Polak dostaję „na rękę” jedynie 72 proc. wypracowanych pieniędzy

W raporcie wskazano również, że przeciętny Polak na pokrycie wszystkich podatków, składek i opłat administracyjnych musiał wydać w 2024 roku minimum 41 940 zł. Statystyczny Polak dostaję „na rękę” jedynie 72 proc. wypracowanych pieniędzy. Główne podatki pośrednie, takie jak VAT, akcyza, PCC czy „podatek Belki” uszczuplają budżet przeciętnego Polaka o ponad 1000 zł każdego miesiąca.

Opłaty lokalne, samochodowe, inflacja oraz podatki sektorowe generują dodatkowe koszty, co w połączeniu z powyższym oznacza uszczuplenie wynagrodzenia netto o 21 proc.

Warsaw Enterprise Institute podaje w wątpliwość sens utrzymywania tak dużej ilości opłat. Opowiada się za rewizją stawek głównych podatków oraz zaniechaniem pobierania tych mało istotnych dla budżetu. Konieczne są działania zmierzające do uproszczenia systemu poprzez zastąpienie ich podatkami w zmienionej formie: opodatkowanie płac - 23,5 proc. od funduszu płac; opodatkowanie JDG i małych spółek - ryczałt od 1,5 proc. do 17 proc., średnio 10 proc.; opodatkowanie osób prywatnych - podatek przychodowy dla instytucji finansowych - 0,5 proc. oraz 1,5 proc. dla przedsiębiorstw; podatek od dywidendy - 23,5 proc.; jednolita stawka VAT - 17,75 proc. + 2 proc. na zbrojenia, zakończono.

ISBnews, sek

