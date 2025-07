Słabe dochody budżetu: co z tymi podatkami?

Dochody budżetu państwa po czerwcu wyniosły nieco ponad 264,2 mld zł, a wydatki 383,9 mld zł – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Deficyt wyniósł 119,7 mld zł, co stanowi 41,5 proc. planu na cały 2025 r.

Po 6 miesiącach 2025 r. dochody budżetu wyniosły nieco ponad 264,2 mld zł, co stanowi 41,8 proc. planu na cały rok – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. W komunikacie MF zwróciło uwagę, że na wykonanie tegorocznego budżetu ma wpływ reforma finansowania jednostek samorządów terytorialnych (JST).

„W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec wyniosłyby 335,5 mld zł, tj. 71,2 mld zł więcej i byłyby o 31,6 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 10,4 proc. więcej w ujęciu r/r. Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST” – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe spadły o 14,3 proc. w skali roku!

Resort podał, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 233,5 mld zł. Były niższe niż w analogicznym okresie roku 2024 o ok. 38,9 mld zł, czyli o 14,3 proc. Z danych MF wynika, że dochody z podatku VAT wyniosły 161 mld zł i były wyższe o ok. 17,8 mld zł , czyli o 12,4 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 43 mld zł i były wyższe o ok. 1 mld zł (tj. 2,5 proc.) w stosunku do wykonania po sześciu miesiącach 2024 r.

Dochody z podatku PIT wyniosły –17,8 mld zł i były niższe o ok. 58,3 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. MF podkreśliło, że w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów jednostek samorządów , dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 47,1 mld zł, czyli byłyby o 16,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Z kolei dochody z podatku CIT wyniosły 36,3 mld zł i były niższe o ok. 0,7 mld zł (a więc o 1,9 proc.) niż przed rokiem. Wg resortu, bez reformy dochodów samorządów, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 40 mld zł, czyli byłyby o 8,1 proc. wyższe.

„Wysokość udziałów przekazanych JST z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. wyniosła 107 mld zł. W porównaniu z kwotą 36,5 mld zł przekazaną w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi to wzrost o 70,6 mld zł (193,6 proc.) r/r. W okresie styczeń-czerwiec 2025 r., całkowite wpływy sektora finansów publicznych (tj. budżetu państwa i JST) z PIT wyniosły 89,2 mld zł i były wyższe o 12,3 mld zł (16 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na styczeń oraz luty 2025 r. zostały przypisane raty w wysokościach po 2/13 kwoty udziałów zaplanowanej na cały rok. Pozostałe raty w kolejnych miesiącach roku budżetowego 2025 stanowią 1/13 kwoty zaplanowanej na cały rok” – czytamy w komunikacie MF.

Resort podkreślił także, że w czerwcu br. dokonywane były zwroty z tytułu rozliczenia rocznego CIT za 2024 r. Przypomniał także, że na dochody z akcyzy wpływ miały wprowadzone w tym roku podwyżki stawek na alkohol oraz wyroby tytoniowe.

„W okresie styczeń – czerwiec 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 29,9 mld zł i było niższe o ok. 1,1 mld zł (tj. 3,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.” – podało MF.

Wydatki po pół roku to 41,7 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok

Wydatki budżetu państwa po 6 miesiącach tego roku wyniosły blisko 383,95 mld zł, czyli 41,7 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. W stosunku do analogicznego okresu roku 2024 wydatki wzrosły o 10,2 mld zł, czyli o 2,7 proc.

„Porównując wykonanie wydatków po czerwcu 2025 r. z okresem styczeń – czerwiec 2024 r. ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20- Gospodarka (I transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu «Tarcz Finansowych»” – podkreśliło MF w komunikacie.

Wynika z niego, że po czerwcu 2025 r. na najwyższe wydatki odnotowano na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (83,2 mld zł, czyli 42,1 proc. planu), na obronę narodową (44,3 mld zł, 35,8 proc. planu) oraz na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (28,3 mld zł, tj. 56,1 proc. planu). Na budżety województw budżet wydał 27,1 mld zł, co stanowi 56,8 proc. planu, na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 26,1 mld zł (34,6 proc.).

Deficyt budżetu państwa po 6 miesiącach wyniósł prawie 119,7 mld zł, czyli 41,5 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Deficyt na cały rok zaplanowany w budżecie ma wynieść 288,77 mld zł.

PAP, sek

